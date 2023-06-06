鼓勵搭低碳運具 東南水泥團購高市MeNGo企業月票

位於北大西洋的「百慕達三角洲」曾發生過多起船隻失蹤意外，被世人認為是最神秘地帶，但在高雄楠梓地區也有「百慕達」，許多機車騎士不熟附近的道路交匯系統，騎到該路段都會迷路，逐漸成了高雄知名的「都市傳說」。不過，近日有騎士分享...

2023-06-06 16:34