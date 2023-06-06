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鼓勵搭低碳運具 東南水泥團購高市MeNGo企業月票

中央社／ 高雄6日電

高市府推出MeNGo月票，鼓勵搭乘低碳運具，東南水泥近期透過補助企業員工購買MeNGo月票，作為企業差勤卡，成為高雄在地首家團購支持高市府月票政策的上市公司。

高市府推出MeNGo月票適用範圍包括捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike前30分鐘免費無限次使用等，票卡由一卡通公司發行。東南水泥補助員工購買MeNGo月票，當作企業差勤卡，減輕員工交通費用負擔、節能減碳

一卡通公司今天發布新聞稿表示，為鼓勵低碳通勤，目前已提供企業專屬版面公共運輸月票及差勤卡方案。期望藉由政府、企業、儲值卡公司三方密切合作，共同努力為減緩地球暖化及強化環境韌性盡一份心力。

一卡通公司代理董事長廖泰翔說，此次與東南水泥集團及交通局合作，整合員工企業差勤卡搭乘低碳運具的交通數據，讓企業進一步追蹤檢視減碳成效，共同實現綠色永續目標。

東南水泥公司副董事長陳冠華表示，東南水泥從改變員工的通勤方式開始，補助員工購買MeNGo企業月票，發揮在地企業社會責任，也為達成2050淨零排放目標，提供行動支持。

高雄市交通局長張淑娟表示，期待此次企業合作能為鼓勵搭乘大眾運輸，推動低碳永續的綠色城市，起頭示範。

一卡通 減碳 暖化

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