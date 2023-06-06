高雄不再年增百億債務 藍議員斷言「20年無崩盤危機」
高雄負債沉重，一度距離舉債上限僅剩200多億，面臨破產危機。國民黨議員黃柏霖下午在議會質詢指出，高市府以前每年增加百億債務，經過三屆市長努力，目前高雄市財政已無崩盤風險，要繼續想辦法把總債務往下降低。市長陳其邁表示，高雄市自主財務去年已超越新北市，去年也還債106億，持家很辛苦，但會持續開源節流，減輕負債。
高市議會總質詢，議員黃柏霖指出，101年之前高市債務每年都超過100億，100年甚至增加210萬債務，一年的財政差短幾跟其他縣市累積幾十年的債務相當，當時高市舉債上限剩200億，所以他在議會嚴格要求市府遵守財政紀律，歲入與歲出要達兩平。
黃柏霖說，以當年財政來看，若持續下去頂多3年就會爆表，財政也沒有迴旋空間，所幸這幾年在三屆市長努力下，高市債務從2500多億降至2411多億，距離舉債上限還有1122億，高雄財政現在沒有崩盤風險，預估1、20年內不會有破產危機，雖然財政改善，總債務還是很多、利息沉重，請問市長對於未來的財政問題看法為何？
陳其邁回應，他的看法跟議員黃柏霖一致，會努力開源節流，高市的自主財務去年已經超越新北市，也發行公債還舊債、善用中央資源，並利用民間力量來擴大公共投資，去年高市收支平衡，也還債106億，會持續努力。
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