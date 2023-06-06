疫情解封後 首波「落蕃」南洋客10日返鄉尋根

金門人下南洋的歷史從明朝迄今已歷400年，疫情3年阻隔了僑親返鄉路，疫情已解封，僑親將再踏上返鄉尋根之旅，柔佛州金同廈會館永久名譽會長丹斯里陳成龍博士等人將於10日率鄉僑返鄉尋根，海外僑親非常重視這次的尋根活動，今天特別在水頭著名的「蕃仔樓」金水國小舉辦活動行前記者會，並發表鄉僑所拍攝的影片，表達對母島的祝福與想念。

包括金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門國家公園管理處科長李毓秀、落蕃導演唐振瑜等人今天都出席記者會，剛履新上任的楊上德在致詞時表示，他的阿公也是年紀輕輕去落蕃擔任碼頭工人，後來阿嬤不遠千里的「千里尋夫」，兩人在新加坡團聚生下一子，在工作多年後，又回到金門，他感觸很深的說，「落蕃」的紀錄片，不僅是單純紀錄片，也代表上一輩共同奮鬥的印記與故事，希望這次的系列活動讓鄉親跟華僑有更多的聯繫與交流。

李毓秀表示， 今年適逢《落番》紀錄片12周年，11日上午金門國家公園管理處將在金獅影城舉辦《落番》放映、劇照文物展系列活動、影片也會在國家公園連續放映一周，每天2場，上下午各一場。在金獅影城影片映後將由陳益源教授主持Q＆A唐振瑜導演分享當時拍攝的點滴、與李子恆在《落番》裡動聽的歌謠配樂分享，藉此希望能再重溫當時《落番》炫風，所凝聚的海外僑親與故鄉取得更緊密的聯結，讓金門僑鄉的美譽繼續傳頌下去。

12日上午由金馬聯合服務中心在金門大學陳開蓉演講廳，舉辦金馬高峰對談 －「從金門《落番》歷史到僑鄉的變遷」，由張景森政委主持，丹斯里陳成龍與陳福海縣長「金僑成功經驗與金門投資環境」的高峰對談。下午縣長與僑親懇親座談，再敘故鄉情。