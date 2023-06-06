大寮捷運站外竟無人行道 議員質疑設計害命

民進黨高雄市議員李雨庭今於總質詢指出，大寮捷運站外的地下道車流往來頻繁，但只設置汽、機車道，竟無人行道，當地居民往來前後站，必須進入站體才能穿越，日前甚至傳出當地一名外勞推著坐輪椅的婦人從地下道機車道通過，結果被機車撞上，婦人傷重不治。

機車騎士的說法是，因光害嚴重，從視線明亮的馬路一進入黑暗地下道，視覺來不及適應昏暗環境，導致沒看到前方有外勞正推著婦人通過，結果撞上釀悲，婦人傷重魂斷機車道。

李雨庭要求加設行人穿越道，但高市副市長林欽榮回應，當初大寮站設計時考量道人車分流，並沒納入人行道系統。會後請交通局會同工務局研議如何導引行人穿越通過，目前沒辦法增建天橋。

李雨庭質疑，當地居民約有一千多人，生活圈必須往來捷運前後站，但沒有人行道，對行人來說十分沒有保障且危險，但林欽榮說，現階段只能從人行導引方式來協助當地居民穿越。

李雨庭也提到，高雄岡山樂購商場去年開幕帶來人潮，鳳山空中鳳城也預計今年完工。但大寮捷運站旁有一大塊空地，大寮人期待當地何時也能有大型百貨或優閒娛樂購物廣場，市府有沒有努力招商？