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大寮捷運站外竟無人行道 議員質疑設計害命

聯合報／ 記者楊適群徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雨庭質疑，大寮捷運外的地下道設計荒謬竟無人行道，導致日前一名輪椅婦人魂斷地下道。圖／高市議員李雨庭提供
高雄市議員李雨庭質疑，大寮捷運外的地下道設計荒謬竟無人行道，導致日前一名輪椅婦人魂斷地下道。圖／高市議員李雨庭提供

民進黨高雄市議員李雨庭今於總質詢指出，大寮捷運站外的地下道車流往來頻繁，但只設置汽、機車道，竟無人行道，當地居民往來前後站，必須進入站體才能穿越，日前甚至傳出當地一名外勞推著坐輪椅的婦人從地下道機車道通過，結果被機車撞上，婦人傷重不治。

機車騎士的說法是，因光害嚴重，從視線明亮的馬路一進入黑暗地下道，視覺來不及適應昏暗環境，導致沒看到前方有外勞正推著婦人通過，結果撞上釀悲，婦人傷重魂斷機車道。

李雨庭要求加設行人穿越道，但高市副市長林欽榮回應，當初大寮站設計時考量道人車分流，並沒納入人行道系統。會後請交通局會同工務局研議如何導引行人穿越通過，目前沒辦法增建天橋。

李雨庭質疑，當地居民約有一千多人，生活圈必須往來捷運前後站，但沒有人行道，對行人來說十分沒有保障且危險，但林欽榮說，現階段只能從人行導引方式來協助當地居民穿越。

李雨庭也提到，高雄岡山樂購商場去年開幕帶來人潮，鳳山空中鳳城也預計今年完工。但大寮捷運站旁有一大塊空地，大寮人期待當地何時也能有大型百貨或優閒娛樂購物廣場，市府有沒有努力招商？

高市府經發局長廖泰翔說，一直跟高捷有良好互動，有兩家潛在業者洽談中，細節需進一步洽談後才能確定未來發展方向。

高雄市議員李雨庭要求市府，針對大寮捷運站的行人通行問題進行改善。記者楊適群／攝影
高雄市議員李雨庭要求市府，針對大寮捷運站的行人通行問題進行改善。記者楊適群／攝影

人行道 李雨庭 車道 捷運

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