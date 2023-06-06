服務處遭開車衝撞 李雨庭憤怒：不會向暴力低頭

高雄市議員李雨庭服務處昨遭人開車衝撞，市長陳其邁今早在議會肯定警方案發4小時火速破案，警方也安排隨扈保護李雨庭人身安全。李雨庭現身議會受訪說，服務處過去從未遇過這種暴力事件，昨天調解時她人不在服務處，第一時間得知後很生氣，不會向暴力低頭。

民進黨議員李雨庭在大寮、林園各設一處服務處，昨晚發生衝撞事件的是大寮服務處。李雨庭今早現身議會說，服務處是開放空間，每天有很多人出入，昨日助理把有債務糾紛的兩邊人馬約來服務處協調，過程中發生肢體衝突，後續發生衝撞事件，整個事情讓她非常生氣，同時也譴責暴力，不會向暴力低頭。

李雨庭說，昨天都在跑校園畢業典禮行程，雙方協調時她不在現場，擔任議員以來從沒遇過類似事件，所以第一時間感覺很生氣，氣憤怎會有人這樣挑戰公權力，「整個事情跟我們完全無關，我們是遭受無妄之災」。

事發後疑似有人假冒服務處名義訂購泰國蝦及30杯波霸奶茶，李雨庭臉書也出現不利留言。李說，目前警方安排一名員警貼身保護，但自己心情不會受影響，後續網路上有一些不實傳言，她都親上火線回應，不容許謠言流竄。

市政總質詢時間，李雨庭要求警方徹查嚴辦整起事件。警察局長林炎田回應，警方感同身受，也展現執法的決心與態度，昨天從案發至今已問完三次筆錄，後續還要蒐集資料，會針對車輛衝撞、電話送餐及地下錢莊等事情詳細調查，展現執法決心。