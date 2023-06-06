聽新聞
test
0:00 / 0:00
消弭歧視 原民議員范織欽籲：族群平等法入立院
高雄市議會總質詢進入第二天，今天上午由原住民議員范織欽首位發言。他提到，關於原住民歧視、健康醫療和居住正義等原民關注議題，都還有很長的路要努力，期盼市府局處重視原民權益，讓這片土地能人人生而平等。
勇奪奧運第一面金牌的亞洲鐵人楊傳廣、歌手張惠妹、奧運舉重金牌選手郭婞淳、還有1968年曾以7比0比數擊敗日本的紅葉少棒隊，都是台灣的驕傲。但日前台中一中曾有學生在園遊會攤位以「烯環鈉」（諧音：死番仔）為攤位主題，遭外界批評「歧視」、「侮辱」原住民族引發爭議。
范織欽說，園遊會爭議他不怪學生，反倒質疑校內老師為何沒有提醒？顯見教育單位漠視種族平等。教育局長謝文斌說，教育單位不容許種族歧視，會在校長會議中確實嚴正宣導，落實並建立種族平等觀念。
范織欽表示，「族群平等法」、「反歧視法」能進入立法院，友善對待原住民；陳其邁回答，中央立法要時間，會請教育局廣邀族群專家，依族群平等教育制定原則。
另外針對立法院院會三讀通過「原住民族健康法」，范織欽要求高雄市政府衛生局籌設專責單位辦理「原住民族健康照護事務」，或成立「原住民族健康科」、「原住民族健康照護中心」議題。陳其邁說，會請衛生局研議並依相關程序評估，承諾「高雄市先來做」！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言