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老江、樺達、雙妃 高雄人的古早味紅茶名單大公開

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「碧山茶莊」是高雄在地老店，店內至今使用懷舊玻璃杯。圖／高市觀光局提供
「碧山茶莊」是高雄在地老店，店內至今使用懷舊玻璃杯。圖／高市觀光局提供

手搖飲是炎炎夏日不可或缺的解渴飲品，高雄市有多家古早味紅茶擁有廣大支持者，高市府觀光局整理出一份高雄人的口袋名單對外推薦，涵蓋使用玻璃杯的70年老店、紅茶加豆漿的創始名店，冰鎮法紅茶搭配高雄在地鮮乳，及鹽埕區兩家老字號紅茶店等知名古早味紅茶店上榜。市長陳其邁說，邀請更多遊客來一趟高雄美食輕旅行，品嘗在地的經典好味。

觀光局指出，「碧山茶莊」是一家超過70年的老店，店內使用懷舊玻璃杯是最大特色，保留老茶行的純樸茶香。50年老店「諭泉冰果店」則是高雄紅茶加豆漿的創始名店。

「樺達奶茶」及「双妃奶茶」是鹽埕區新樂街上兩家知名奶茶店，業者以紅茶、綠茶、烏龍茶及普洱茶當基底，並以水龍頭式機器出茶十分有特色，紅茶香氣吸引眾多茶飲擁護者。

「前金古早味紅茶」也是50年老店，每日現煮紅茶，並以鐵桶外層鋪上滿滿碎冰，傳統的冰鎮方式不加冰塊到飲品。此外，三民區「雙茗」茶飲店也屬不加冰塊派，味道不會因冰塊融化而稀釋。

「老江紅茶牛奶」的「紅茶牛奶」是店家的招牌飲料，業者採冰鎮法處理紅茶，搭配高雄在地的高牧鮮乳，使用獨家比例調配經典茶飲。苓雅市場「蓁香」珍珠帶蜜香，搭配無糖鮮奶茶。

老江紅茶牛奶是連鎖店，在高雄市區有多家分店。圖／高市觀光局提供
老江紅茶牛奶是連鎖店，在高雄市區有多家分店。圖／高市觀光局提供
暑假到來，高市觀光局邀請遊客來高雄喝古早味紅茶。圖／高市觀光局提供
暑假到來，高市觀光局邀請遊客來高雄喝古早味紅茶。圖／高市觀光局提供
「樺達奶茶」及「双妃奶茶」是鹽埕區新樂街上的名店，各有擁護者。圖／高市觀光局提供
「樺達奶茶」及「双妃奶茶」是鹽埕區新樂街上的名店，各有擁護者。圖／高市觀光局提供

奶茶 觀光局 高雄市

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