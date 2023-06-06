老江、樺達、雙妃 高雄人的古早味紅茶名單大公開
手搖飲是炎炎夏日不可或缺的解渴飲品，高雄市有多家古早味紅茶擁有廣大支持者，高市府觀光局整理出一份高雄人的口袋名單對外推薦，涵蓋使用玻璃杯的70年老店、紅茶加豆漿的創始名店，冰鎮法紅茶搭配高雄在地鮮乳，及鹽埕區兩家老字號紅茶店等知名古早味紅茶店上榜。市長陳其邁說，邀請更多遊客來一趟高雄美食輕旅行，品嘗在地的經典好味。
觀光局指出，「碧山茶莊」是一家超過70年的老店，店內使用懷舊玻璃杯是最大特色，保留老茶行的純樸茶香。50年老店「諭泉冰果店」則是高雄紅茶加豆漿的創始名店。
「樺達奶茶」及「双妃奶茶」是鹽埕區新樂街上兩家知名奶茶店，業者以紅茶、綠茶、烏龍茶及普洱茶當基底，並以水龍頭式機器出茶十分有特色，紅茶香氣吸引眾多茶飲擁護者。
「前金古早味紅茶」也是50年老店，每日現煮紅茶，並以鐵桶外層鋪上滿滿碎冰，傳統的冰鎮方式不加冰塊到飲品。此外，三民區「雙茗」茶飲店也屬不加冰塊派，味道不會因冰塊融化而稀釋。
「老江紅茶牛奶」的「紅茶牛奶」是店家的招牌飲料，業者採冰鎮法處理紅茶，搭配高雄在地的高牧鮮乳，使用獨家比例調配經典茶飲。苓雅市場「蓁香」珍珠帶蜜香，搭配無糖鮮奶茶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言