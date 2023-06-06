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佛光山偏鄉聯合畢典 小朋友感動
佛光山文教基金會主辦的「高屏區偏鄉學校聯合畢業祝福禮」，昨天在佛陀紀念館五觀堂舉行，疫情期間停辦3年，揮別疫情終於能復辦，佛光山常務副住持慧傳法師說，畢業祝福禮緣自星雲大師對偏鄉教育的關心，如今已有53輛雲水書車，每天奔馳全台各鄉鎮，鼓勵學生透過閱讀充實心靈。
今年偏鄉學校聯合畢業祝福禮有高屏地區14所學校參加，高雄地區有9所、148人，及屏東地區5所65名畢業生參加，包含在校師生、家長共有428人與會。慧傳法師說，防疫期間聯合畢業典禮停辦，如今又能聽到小朋友笑聲，意義非凡。
主辦單位佛光山文教基金會表示，2015年起，佛光山每年為孩子舉辦聯合畢業祝福禮，至今已有110所學校、2755名畢業生在此揮別師長，邁向下一個階段學習旅程。
高雄市旗山區嶺口國小畢業生鄭鈞澤說，典禮場面盛大，心情既感動又興奮，求學期間雲水書車行動圖書館對他幫助大，因此接觸許多好書，也期勉自己能向星雲大師看齊，有能量要多助人。
屏東縣林邊鄉崎峰國小與附設幼兒園昨有30名畢業生參加典禮，校長郭希得說，感謝佛光山對偏鄉學校的關懷，讓學生成長過程獲得更多資源和養分。
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