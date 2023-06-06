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議員籲比照農地違章工廠

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄報導

立委陳琬惠日前踢爆高雄農舍爭議，市議員朱信強昨質詢指「未爆彈還很多」，有農民資格者想建農舍難如願，沒資格者偷蓋 ，建議農地違建應比照農地違章工廠納管處理，別動輒開罰送辦，否則對農民是莫大損失，主張規畫「城鄉發展用地」，以社區營造概念，畫定每處約20公頃大區域，讓嚮往農村生活者能享受田園樂趣。

朱信強昨質詢，感嘆東高雄基礎建設少得可憐，市府應作為而未作為，都市計畫法1976年制定至今，整個農村完全被限縮發展，限定具農民資格才能蓋農舍，「農民家庭分戶想蓋農舍，怎麼辦？」

朱不滿地說，農民配合休耕，並非不積極農作，農委會卻拿這點作為興建農舍資格的認定，「這樣卡農民，一點道理也沒有」，許多人因蓋農舍問題挨罰，有權勢者不避諱擁有農舍，「有資格的申請不過，沒資格的偷蓋」，衍生亂象。

市長陳其邁說，此事會與農委會協商。民代質疑政府限縮農民蓋農舍一事，副市長羅達生表示，照顧農民是市府責任，會在2周內向中央反映、協調。

朱表示，東高雄違反區域法問題開罰有394件，罰額達2980萬，種稻1分地賺1萬要種300公頃，何不讓不合法農舍比照違章工廠納管，繳代金就地合法，現況是農地非農用就開罰，常見鄰居失和相互檢舉，一次罰6萬，判刑3至6個月不等，農民處境像犯滔天大罪。

他建議，東高雄可利用3、500公頃台糖地開發輕工業區，或招商引資也把東高雄農地納入考慮，搭配LONG STAY模式，朝休閒農業用地發展。

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