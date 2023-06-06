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高雄市區大雨 水情轉黃燈再等等

聯合報／ 記者王昭月任義宇楊適群王慧瑛／高雄報導

高雄市區前晚下大雨，部分街道排水不及積水達半個機車輪胎高，幸未釀災。市長陳其邁昨受訪說，雨降在市區對水情幫助有限，能否從橙燈轉黃燈，僅差一步距離。為協助產業用水無虞，水利局昨宣布擴增鳳山水資源中心再生水產量，每天從4萬5000公噸提升至5萬200公噸，經協調新擴充的再生水改由臨海工業區使用，透過水權交換機制，市府協助和發產業園區廠商補貼用水差價，創造多贏。

高雄市鬧區前晚出現滂沱大雨，新興區時雨量一度高達76.5毫米，3小時累計雨量達105毫米，達豪雨標準。文化中心五福路一帶道路積水，不少機車泡水拋錨，有騎士摔車。高雄市政府第一時間啟動水情中心三級開設，透過官方line等管道提醒市民提高警覺。

所幸積水在雨勢停歇後約10分鐘即退去，未釀嚴重災害，水利局長蔡長展表示，高雄市排水標準容許負荷為每小時71毫米，前晚暴雨時雨量一度達約77毫米，雨水宣洩不及，市區路段如中正三路郵政總局前、中正一路高速公路下方涵洞與新興區部分路段積水約30公分。

陳其邁表示，昨天高屏溪川流量提升至30cms（立方公尺／每秒）以上，水情趨於穩定，離水情燈號調整僅一步距離，希望6月雨能多下在集水區，就有機會調整燈號。陳也說，高雄4、5月用水已順利度過，因應乾旱挑戰加劇，為確保明年用水、供水無虞，水利局籌備地下水補注計畫，汛期過後可望9月能執行。

因應汛期來臨，防洪如臨大敵，市府嚴加防範氣候變遷帶來短延時強降雨，水利局統計，今年針對排水瓶頸段已清疏72公里，清淤土方約9萬立方公尺，也協助水利署辦理高屏溪疏濬，已疏濬土方量21萬立方公尺。除排水清疏工程，各項水利建物完成整備，檢查88座抽水站、18座滯洪池及587處水閘門，確保運作正常。

水利局表示，高雄市2016年興辦全國首座再生水廠－鳳山水資源中心，近年推動擴廠工程，增購機組，提升產水量給臨海工業區廠商，預計明年第一季完成，再生水產量每日增加5200噸。

水利局 高雄市 雨量

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