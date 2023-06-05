屏東農業大學招生中 神農獎校友拿出比臉大吳郭魚助陣

屏東農業大學第9屆招生中，縣長周春米與獲神農獎學員今一同宣傳課程。周春米說，屏東各項農漁畜業每年產值在全國數一數二，為能永續在地農業，自2015年起每年開辦農業大學，引領學員突破創新持續精進，讓屏東農漁畜業立足地方、放眼世界，報名時間自5月22日至6月21日，歡迎新手、資深農民來參與。

周春米表示，縣府自2015年起連續8年開辦「屏東縣農業大學」，今年第9屆課程開立農業基礎班、屏南分班、動物科學班、水產養殖科學班、菁英班外，再增加「新住民工作坊」，達到多元文化交流與農業知能的提升。

獲第33屆全國十大神農獎的37歲新埤鄉養殖業者黃壹聖，在2015年加入大學成為第1屆學員，2021年再與妻子一同報名菁英班，自創品牌「大鯛哥」，嘗試走出自己的路。他說，屏東農業大學是很棒的地方資源，不只學習專業知識，更能拓展人脈，今年的課程更加豐富精彩，提供多樣培訓需求。

鹽埔鄉洋香瓜果農謝富賢原是竹科工程師，結婚後和妻子一同經營婚紗外銷，因嚮往田園生活，想陪伴孩子一同成長，於6年前回到屏東，毫無農耕經驗的他報名第4屆農業大學，「現在做農要去唸書」，他勤奮學習，吸收新知，在與太太討論後，決定選擇受氣候影響最小的溫室下手，種植高單價的洋香瓜，他笑著說，「太太說網紋跟婚紗蕾絲很像，如同穿婚紗，吃下去也會幸福甜蜜」。