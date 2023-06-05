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花兩倍時間、金錢還沒完工 議員要高雄車站加速「不要再失落」

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄市議員郭建盟說高雄車站花費他國兩倍時間、金錢做地下化至今未完工，讓車站周邊商圈蕭條，希望市府與台鐵合作招商振興商圈。記者任義宇／攝影
高雄市議員郭建盟說高雄車站花費他國兩倍時間、金錢做地下化至今未完工，讓車站周邊商圈蕭條，希望市府與台鐵合作招商振興商圈。記者任義宇／攝影

高雄火車站從2001年6月臨時站工程開始，經歷超過20年至今仍未完工，高雄市議員郭建盟說，對高雄人來說「車站哪一天沒工程」，對比國外案例，高雄車站花費兩倍以上時間、金錢卻還沒蓋好，讓車站周邊商圈陷入蕭條，要求市府應聯合台鐵趕緊加速工程進度及招商布局。

郭建盟今天在高雄市議會總質詢時說，世界多國都有用地下化做都市更新案例，如舊金山、巴塞隆納都花費約600億及10年時間做好，高雄卻已花1159億25年還沒完工，讓高雄商圈有失落現象，台鐵預計2024年1月車站主體完工，招商卻要4月才開始，時間應加快，不能再拖。

郭建盟說，從高雄捷運來看，運量第一的左營站、第二的巨蛋都有百貨優勢，目前僅有轉乘功能的高雄車站能排第三說明人潮還在，建議招商不應只由台鐵主導，市府要介入聯手招商，希望比照亞灣區特貿三規格進行，周邊要同步在美麗島站、建國路等商圈做軟硬體更新，更要串連衛武營、海音館、展覽館、旅運大樓等一起翻轉失落的商圈經濟。

副市長林欽榮回應指，高雄車站工程投入時間確實太長，招商部分確實讓人擔心，有跟台鐵協調要提早，市府團隊也會協助一起完善招商；翻新部分會從美麗島站周邊開始做，也會籌措經費翻修人行道，營造商圈友善行走空間。

台鐵 郭建盟 高雄車站

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