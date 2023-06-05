快訊

「警界梁詠琪」認真獲肯定 升任女所長今報到地方人士驚豔

中職／好心疼！李多慧台灣應援超忙 直接用袋子裝熱水吃泡麵

施政滿意度遭屏東議員指「無」星級 周春米：加緊腳步推縣政

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
縣議員陳宗廷指縣長周春米施政是「無」星級，周回應，會加緊腳步推動縣政。記者張已亷／攝影
縣議員陳宗廷指縣長周春米施政是「無」星級，周回應，會加緊腳步推動縣政。記者張已亷／攝影

遠見雜誌5月30日公布最新2023縣市長施政滿意度，屏東縣長周春米在13縣市組排名第10，滿意度為59.4％，議員陳宗廷今上午質詢直指她是「無」星級縣長，盼周能好好加油。周春米表示，會虛心面對，自上任後全心投入縣政，在「8大施政面向」評比中平均滿意度69.3%，是13縣市新任首長中表現最佳，未來會更加緊腳步推動縣政，在原有基礎上持續向前。

陳宗廷今天在總質詢以日前遠見施政調查結果指出，縣長周春米沒有延續前縣長潘孟安的五星政績，直指她是「無」星級縣長，「對縣長有很深的期待，要好好加油」。

周春米表示，會虛心面對此施政滿意度調查結果，但她認為，該施政調查區間落在今年2至3月，距離她去年11月上任後不到100天，「用分數來評價不夠全面，但這也是一個提醒」，是該急起直追，努力讓鄉親熟悉、了解當前施政內容，「身為領頭羊，責無旁貸」，持續為縣政努力，做出讓鄉親有感的縣政。

周春米 潘孟安

延伸閱讀

屏議員蘇孟婕再提「排黑條款」 周春米：尊重民意機關

選舉訴訟蘇清泉敗訴 周春米：勿汙衊選務人員

蘇清泉提告屏東縣長選舉不公 法院認定選委會、周春米無違法

蘇清泉敗訴 屏東縣長周春米：回到生活日常、向前看

相關新聞

施政滿意度遭議員指「無」星級 周春米：加緊腳步推縣政

遠見雜誌5月30日公布最新2023縣市長施政滿意度，屏東縣長周春米在13縣市組排名第10，滿意度為59.4％，議員陳宗廷...

高雄豪華農舍掀波瀾 市議員質詢指「未爆彈還很多」

立委陳琬惠日前踢爆高雄農舍爭議，市議員朱信強昨質詢認為未爆彈還很多，有農民資格的不能建農舍，沒資格的大家偷蓋 ，要求農地...

網曝台灣首家好市多「高雄店」將搬遷？業者回應了

日前傳出全台首家好市多「好市多高雄店」可能搬遷的消息，對此，好市多今天(5日)回應，高雄店遷址時間及內容尚未確認，若好市...

採買高雄庇護工場優質好物 消費滿額享折扣抽大獎

為使身心障礙者投入就業市場前能獲得更多肯定，高雄市勞工局今天下午於高捷美麗島站光之穹頂廣場，舉行「幸福傳愛，庇護無礙」行...

澎湖海鮮1桌4萬1惹議 遭洗一星負評縣府今稽查撲空

澎湖進入旅遊旺季，近日有遊客質疑一家無菜單料理1桌要價4萬1000元，及餐廳疑似販售、持有保育類海螺，貼文引起熱議，今業...

屏議員蘇孟婕再提「排黑條款」 周春米：尊重民意機關

無黨籍立委蘇震清因「排黑條款」中斷連任，議員蘇孟婕今天向法官出身的縣長周春米質詢該法條是否違憲、違反無罪推定，周春米答詢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦