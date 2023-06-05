施政滿意度遭屏東議員指「無」星級 周春米：加緊腳步推縣政

遠見雜誌5月30日公布最新2023縣市長施政滿意度，屏東縣長周春米在13縣市組排名第10，滿意度為59.4％，議員陳宗廷今上午質詢直指她是「無」星級縣長，盼周能好好加油。周春米表示，會虛心面對，自上任後全心投入縣政，在「8大施政面向」評比中平均滿意度69.3%，是13縣市新任首長中表現最佳，未來會更加緊腳步推動縣政，在原有基礎上持續向前。

陳宗廷今天在總質詢以日前遠見施政調查結果指出，縣長周春米沒有延續前縣長潘孟安的五星政績，直指她是「無」星級縣長，「對縣長有很深的期待，要好好加油」。

周春米表示，會虛心面對此施政滿意度調查結果，但她認為，該施政調查區間落在今年2至3月，距離她去年11月上任後不到100天，「用分數來評價不夠全面，但這也是一個提醒」，是該急起直追，努力讓鄉親熟悉、了解當前施政內容，「身為領頭羊，責無旁貸」，持續為縣政努力，做出讓鄉親有感的縣政。