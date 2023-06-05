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高市府促中小企業創新研發 補助最高百萬元

中央社／ 高雄5日電

高雄地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）即起至7月13日開放申請，經發局今天表示，今年不僅採「一頁式提案」簡化申請流程，更首增創新設計組，獲選企業最高補助百萬元。

高雄市經發局透過新聞稿指出，凡設籍高雄符合中小企業認定的公司、商號、工廠等皆可提出個別或聯合提出申請，並將於6月12、14、16日分別在高雄軟體科技園區、岡山本洲服務中心、高市府鳳山行政中心舉辦說明會。

新聞稿中，高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄地方型SBIR邁入第15年，累計協助近千家企業創新研發，創造超過新台幣29億元投資。今年推動主軸分為民生化工、數位科技、金屬機械、生技醫材、創新設計與服務5大領域。

廖泰翔說，為延續高雄主辦台灣設計展的能量，今年首度新增創新設計組，鼓勵企業用創新力及設計力轉型升級，推動產品高值化。

高雄市政府指出，京磊實業曾在民國111年度獲得SBIR補助，京磊實業以「廢活性碳之循環再利用」為題，運用自行研發的低溫真空熱裂解爐處理設備系統，有效回收可再利用廢活性碳，活化後重新返回工業生產線再使用，達到節能減碳與循環經濟效果。

京磊實業負責人林坤正表示，感謝高市府對於循環經濟及創新理念的支持，讓京磊在廢棄物永續發展能夠得到更多助力。

另外，允和科技也在去年獲補助，允和科技負責人楊柏峰指出，允和以「毒化災暨消防訓練模擬系統」為研發主題，設計針對消防員正規教育的兵棋演練數位實境教材，將虛擬實境（VR）技術應用在娛樂以外的災防、軍事訓練、教育、醫療等專業領域。

楊柏峰說，此系統提供快速搭建災況情境整合前線資訊，讓消防員可輔助模擬判斷正確，提升人身安全，此計畫在國內外都為一大創舉，未來也將持續發展技術以擴展應用範圍。

高雄市 消防員

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