採買高雄庇護工場優質好物 消費滿額享折扣抽大獎

為使身心障礙者投入就業市場前能獲得更多肯定，高雄市勞工局今天下午於高捷美麗島站光之穹頂廣場，舉行「幸福傳愛，庇護無礙」行銷活動，12家庇護工場端出手作食品、特色禮盒等商品設位參展，種類豐富多樣，吸引民眾駐足圍觀。

會場展出商品全由庇護工場員工親自製作，其中包括麵包、飲料、織品和客製化餐盒等。攤位中還有針對清潔打掃服務的「清潔大師工作隊」，讓身心障礙學員的學習謀生技能更多元，以貼近就業市場的需求。

勞工局副局長陳石圍表示，為提升6月至8月這段中秋檔期的產品銷量，舉辦抽獎活動來協助庇護工場促銷產品，期盼民眾能購買高雄庇護工場用心製作的商品，以實際行動幫助庇護工場員工，給予投入職場的力量。

勞工局表示，高市現有12家庇護工場，提供171名身心障礙朋友就業機會，類型包括餐飲、烘焙、香皂、服飾製作、冰品飲料及清潔服務，所有庇護商品都是庇護員工全心投入，盼大眾支持，讓優質庇護商品協助庇護工場永續經營。

此次活動自即日起至8月31日，凡購買庇護商品200元即優惠50元。消費滿300元，即可獲得摸彩券1張，單筆消費以領取5張為限。抽獎品項有按摩椅、手機、吸塵器、氣炸鍋、咖啡機等。