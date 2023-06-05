澎湖海鮮1桌4萬1惹議 遭洗一星負評縣府今稽查撲空

澎湖進入旅遊旺季，近日有遊客質疑一家無菜單料理1桌要價4萬1000元，及餐廳疑似販售、持有保育類海螺，貼文引起熱議，今業者Google頁面湧入不少一星評論，業者逐一反擊要網友求證事實，澎湖縣政府今派員到場，但業者沒有營業，手機未接，縣府將繼續找業者溝通了解狀況。

有消費者在臉書社團「爆料公社」發文，稱他們一行12個大人和10名孩童到澎湖旅遊，原本訂好一家無菜單料理，但主廚當天確診，臨時至另一家無菜單料理，基本上就是「澎湖螺肉大餐吃整晚」，小孩只有三點蟹粥可以吃，最後結帳是4萬1000元，平均1名大人的消費達3300元。

發文者質疑，帳單中包括澎湖白點珠龍5斤新台幣1萬8000元、澎湖砲管2斤半5400元、澎湖旭蟹2斤半4800元、澎湖健康豬3斤1500元、清煮燙熟的有機蔬菜一盤800元等。

發文一出後在網路引起熱議，業者出面闢謠，稱當天一早到市場採買、備料，提供食材都是在地野生食材，消費者嫌貴是價值觀落差。今陸續有網友到業者Google頁面留下一星評論，但業者也不甘示弱，回應網友應先求證事實，沒有消費不應該單方面評論。

澎湖縣政府接到網友訊息，曾先致電業者了解，今派員到業者店面了解當時狀況，但業者未營業，致電手機也未接，預計近期再調查有無哄抬物價或雙方是否有談論餐點價格等。

澎湖縣政府發言人陳鈺雲表示，單純就網友發文部分來看，業者與消費者應是契約型消費，也許兩邊講的是合菜價格，但最後出菜出現落差所致，若屬於契約型消費，且市價高出行情多，消費者可以主張減少價金。

她說，澎湖最近是旅遊旺季，業者應以公平交易為原則，目前許多知名餐廳都有標明價格，若消費者看到「時價」，則應先詢問價格再消費，避免結帳時衍生消費糾紛，不要因單一事件就影響對澎湖旅遊的觀感。