好市多高雄店將搬遷 業者：時間、內容尚未確認

好市多高雄店成立於1997年，是台灣首家好市多，不過最近高雄80期重劃區開發申請興建好市多，顯示好市多高雄店可能搬遷；好市多今天回應表示，確有搬遷計畫，但時間、內容尚未確認。

臉書（Facebook）粉專「高雄好過日」近日發文表示，近期80期重劃區開發申請興建好市多；80期重劃區位於高雄軟體科技園區南側，地主為東南水泥，去年與旺米樂公司合組「東南米樂國際股份有限公司」共同開發。

重劃區將分為A、B兩區開發，並預計招商國內外知名連鎖品牌入駐；根據最新都審資料披露，A區的大型廠商就是美商好市多，同時也會附設加油站。

「高雄好過日」指出，目前好市多高雄店的地主為南山人壽，由於基地北側已興建不少豪宅，加上緊鄰公園、學校，租約到期後地主應會收回開發，好市多有在南高找地的壓力。

對此，好市多今天發布訊息回應表示，好市多高雄店確實有搬遷計畫，但遷址時間、內容還未確認，若好市多有任何服務上的調整，將會在第一時間通知會員。