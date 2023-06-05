昨夜高市暴雨市區積水 水利局：加強清疏備戰

高市昨晚9時許降下暴雨，市區多處地區傳出積水，新興區多處地區傳出積水達半個輪胎高，所幸雨勢約半個小時逐漸停歇，積水也在10多分鐘後退去，未釀成嚴重災害。

高雄市水利局表示，高市排水標準容許負荷為每小時71毫米，昨晚暴雨時雨量一度高達約78毫米，導致雨水宣洩不及，市區路段如中正三路郵政總局前、中正一路高速公路下方涵洞與新興區部分路段積水約30公分。

因汛期已從5月1日起開始，高市防洪成為重要課題，著重在防範極端氣候變遷帶來短延時強降雨。今年針對排水瓶頸段水利局已清疏長度72公里，清淤淤土方約9萬立方公尺，同時也協助水利署辦理高屏溪疏濬工作，目前已疏濬土方量21萬立方公尺。除排水清疏工程，同時進行各項水利建物與88座抽水站、18座滯洪池及587處水閘門的檢查工作。

水利局從去（111）年11月起截至今（112）年4月底，已完成約75公里下水道及中小排的清疏工作，共計清除約1萬6千方淤泥。另，市府水利局除強化抗旱韌性外，針對排水設施加強清疏，確保汛期期間排水設施能發揮最佳功能。