屏縣客務處長李明宗遭質疑違反行政中立 李表示絕無違法
屏東縣竹田鄉大湖社區在母親節舉辦慶祝活動，鄉長吳振中現場發送康乃馨，縣府客家事務處長李明宗也出席，遭質疑為參選屏南立委的許展維助陣，議員陳宗廷今在議會質詢秀出李明宗與許展維妻子許慧玲同框助選照，質疑李違反公務人員行政中立法規定；李明宗說，當天與鄉長一同前往，送花過程鄉長剛好為致詞離去，留下他和許慧玲在場被拍到，因此產生誤解，絕無違法。
議員陳宗廷今質詢時表示，有鄉親向他檢舉客務處長李明宗涉嫌違反行政中立，指日前參加大湖社區辦理慶祝母親節活動時，看見李明宗穿著縣府工作背心，與屏東立委第2選區候選人許展維妻子許慧玲，一同在場發送康乃馨，疑似支持特定政黨，違反公務人員行政中立法。
議員許展維說，參選過程與助選團隊會遇上非常多類似節慶行程，有時會跟縣府人員、民代、鄉長、鎮長不期而遇，「這是很正常的狀況，不需擴大解釋，沒有行政不中立的問題」，雙方是剛好碰到，未來還有很多共同慶祝活動，同場並非刻意安排。
李明宗說，當天與鄉長吳振中一同前往大湖社區母親節活動，鄉長到前面致詞，留下自己與許慧玲在場發放康乃馨，沒有行政不中立問題。
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