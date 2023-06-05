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ChatGPT首度進入高市議會 與陳其邁對話少子化危機

中央社／ 高雄5日電

AI聊天機器人ChatGPT今天在高雄市議會為台灣少子化危機發聲，盼市長陳其邁加以重視解決；陳其邁說，市府努力減輕家長負擔，也呼籲所有總統參選人都要重視少子化議題，並提出具體承諾。

高雄市議員郭建盟今天在市政總質詢時，撥放ChatGPT4.0要求陳其邁重視少子化危機的對話影片，讓AI機器人進入台灣議事殿堂與地方首長對話。

郭建盟說，今天與GPT協作質詢，他輸入320字的數據與文字提示，要求ChatGPT4.0以高雄市民角色，寫出呼籲陳其邁重視少子化問題的論述文，結果不到30秒就完成一篇960字文稿，也讓他見識到AI人工智慧的驚人發展成果。

ChatGPT4.0的論述文指出，依據內政部的生育數據，台灣每年要關閉14.4所小學，而高雄每2年也要關閉3所，這些數據顯示少子化問題的嚴重性，希望陳其邁能提出更具策略性政策，讓全台灣都能了解這個問題的嚴重性並共同解決。

對此，陳其邁答詢表示，過去中央政策是「0到6歲國家跟你一起養」，未來4年，他認為應該逐步邁向「0到6歲國家養」；因應少子化危機，未來4年、甚至10年，政府應該投注更多資源以減輕家長負擔。

陳其邁說，高市府把囤房稅收入用於加碼租金補貼，也推出孕婦產檢補助坐計程車費用，另外在推動特色公園、公托、幼教方面，市府這幾年都非常努力在做。

陳其邁也說，針對如何解決少子化，所有總統參選人都應有具體承諾，「我建議有志總統大位的人，要把這個列為重要參考」；另外，他也希望總統大選能多點政策，不論兩岸、外交及國家定位等，實際解決問題很重要。

陳其邁 少子化 ChatGPT

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