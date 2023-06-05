快訊

中職／兄弟阪神日球迷號召「助威應援」 通關密語：威助加油

大雨特報！ 雨彈炸7縣市 慎防雷擊強風

超狂捉姦片／人妻當街抓小三不放遭狠夫開車拖行20米 結局大快人心

高雄推創新研發計畫 最高補助百萬開放中小企業申請

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
獲得高市府經發局計畫補助的允和科技說，獲得補助有望擴大技術應用範圍，協助更多領域提升人員訓練效率與安全。圖／高市經發局提供
獲得高市府經發局計畫補助的允和科技說，獲得補助有望擴大技術應用範圍，協助更多領域提升人員訓練效率與安全。圖／高市經發局提供

高雄市府經發局推動「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」今年度開放申請，只要設籍高雄且符合中小企業認定的公司、商號、工廠，都能提出申請，申請時間自6月5日起至7月13日截止，鼓勵企業用創新力及設計力轉型升級，推動產品往高值化發展。

經發局說，高雄地方型SBIR今年已邁入第15年，累計協助近千家企業創造超過29億投資，今年計畫主軸分為「民生化工」、「數位科技」、「金屬機械」、「生技醫材」及「創新設計與服務」五大領域，首度新增的創新設計組，延續高雄主辦台灣設計展能量。局長廖泰翔說，這次採「一頁式提案」簡化申請流程，提高業主申請意願，單案最高補助百萬元。

曾獲補助的京磊實業負責人林坤正說，公司以「廢活性碳之循環再利用」為題，運用自行研發的低溫真空熱裂解爐處理設備系統，有效回收可再利用廢活性碳，活化後重新返回工業生產線再使用，達到節能減碳與循環經濟效果。

同樣獲補助的允和科技負責人楊柏峰說，研發出對消防員正規教育的兵棋演練數位實境教材，將VR技術應用在災防、軍事訓練、教育、醫療等專業領域，提供快速搭建災況情境整合前線資訊，使消防員可輔助模擬判斷正確，提升消防員之人身安全，此計畫於國內外都為一大創舉，獲補助後得以擴展應用範圍。

高雄市府經發局推出「地方產業創新研發推動計畫」開放申請，曾獲補助的京磊實業說，能協助公司強化研發減碳循環經濟效果。圖／高市經發局提供
高雄市府經發局推出「地方產業創新研發推動計畫」開放申請，曾獲補助的京磊實業說，能協助公司強化研發減碳循環經濟效果。圖／高市經發局提供

消防員 低溫

延伸閱讀

放視大賞2488件參賽作品 五大領域競爭激烈

化解碳焦慮 高市經發局推「碳管理操作手冊」

全球半導體大廠英特格落腳高雄 全球最大製造基地啟用

店面租售、街友棲身 高雄表參道計畫被議員輪番砲轟

相關新聞

台灣首家好市多即將搬家？可能落腳高雄這一帶「空間加倍」

位於高雄前鎮區中華五路的好市多高雄店設立於1997年，是台灣首家好市多，臉書社群「高雄好過日」披露，近期80期重劃區開發...

跑步拚外交！超馬立委趙天麟 勇闖帛琉建國以來首場馬拉松

台灣友邦帛琉4日舉辦首屆國際馬拉松賽事，邀請台灣外交部率團參加，超馬立委趙天麟、網球一哥盧彥勳等運動好手跨海參加，趙天麟...

台積電高雄廠先進製程到底要做幾奈米？ 陳其邁：無法代答

高雄市議會今日總質詢，國民黨市議員黃紹庭針對高雄如何擺脫議題出擊，他問市長陳其邁，宣稱到高雄設廠的台積電，如今從28奈米...

搶攻穆斯林商機 高市府邀旅館做友善認證

全球穆斯林人口達19億，佔據全球人口達四分之一，其中北非、中東、東南亞等地更是大宗，隨疫情趨緩國境開放，搶攻穆斯林旅客成...

照顧產業需求 鳳山水資源中心日擴增5200噸再生水

氣候變遷挑戰加劇，企業發展面臨五缺問題，為協助產業用水無虞，高雄市水利局今天宣布將擴增鳳山水資源中心再生水產量，每日從4...

放大文化幣 高雄逾50場次表演5折優惠

文化部針對18至21歲青年推出文化成年禮金，明起開始領取1200點文化幣，高雄市7處演藝廳、結合25個藝文團隊、超過56...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦