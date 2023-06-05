高雄推創新研發計畫 最高補助百萬開放中小企業申請

高雄市府經發局推動「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」今年度開放申請，只要設籍高雄且符合中小企業認定的公司、商號、工廠，都能提出申請，申請時間自6月5日起至7月13日截止，鼓勵企業用創新力及設計力轉型升級，推動產品往高值化發展。

經發局說，高雄地方型SBIR今年已邁入第15年，累計協助近千家企業創造超過29億投資，今年計畫主軸分為「民生化工」、「數位科技」、「金屬機械」、「生技醫材」及「創新設計與服務」五大領域，首度新增的創新設計組，延續高雄主辦台灣設計展能量。局長廖泰翔說，這次採「一頁式提案」簡化申請流程，提高業主申請意願，單案最高補助百萬元。

曾獲補助的京磊實業負責人林坤正說，公司以「廢活性碳之循環再利用」為題，運用自行研發的低溫真空熱裂解爐處理設備系統，有效回收可再利用廢活性碳，活化後重新返回工業生產線再使用，達到節能減碳與循環經濟效果。