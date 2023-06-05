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台積電高雄廠先進製程到底要做幾奈米？ 陳其邁：無法代答

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁今回應議員黃紹庭有關台積電高雄廠質詢，指當然知道接下來先進製程要設幾奈米，但不能由他說。記者任義宇／攝影
高市長陳其邁今回應議員黃紹庭有關台積電高雄廠質詢，指當然知道接下來先進製程要設幾奈米，但不能由他說。記者任義宇／攝影

高雄市議會今日總質詢，國民黨市議員黃紹庭針對高雄如何擺脫議題出擊，他問市長陳其邁，宣稱到高雄設廠的台積電，如今從28奈米調為先進製程，市府知道到底要設幾奈米廠？陳其邁表示，他很清楚，但無法代台積電回答。出身台積電的黃紹庭則建議，爭取2奈米或3奈米，對高雄發展才有助益。

黃紹庭指，高雄視轉型半導體產業為擺脫低薪低問題，但市府發展亞灣5G AIoT宣稱到2028年產值可達1200億，真的是「青菜講講」（隨便講講），「高軟歷時2年多產值才48億，根本畫大餅，他出身自半導體業，走了全世界還沒看過軟體服務業可以產值達1200億。

黃紹庭也說，去年高市全年薪資已被被台南超車，原因是台積電、聯電在南科已發展15年至20年，產業從扎根到開花結果需要時間，他建議，高雄未來發展的布局應是「北台積，南IC設計」。

黃在質詢中也問，台積電原先要到28奈米廠到德國去，現址要改先進製程，但到底是7奈米、5奈米、3奈米，還是2奈米？陳其邁說，市府要幫他們規畫周邊公共設施，他們當然有告訴我要做什麼，但台積電要做什麼，應由台積電說明，而不是由我市長說。

陳更向黃表示，「你以前在台積電，你就問他們好了，當然即時知道也不能在這裡講」。陳其邁更補上一句，「議員質詢很精彩，國民黨應提名你選立委」。

黃紹庭說，據他的專業經驗，市府最好爭取3奈米或2奈米，最近NVIDIA執行長黃仁勳就是台積電3奈米最大客戶之一，3奈米需要加緊量產，高雄市有很好機會。

台積電 黃紹庭 陳其邁

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