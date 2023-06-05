搶攻穆斯林商機 高市府邀旅館做友善認證

全球穆斯林人口達19億，佔據全球人口達四分之一，其中北非、中東、東南亞等地更是大宗，隨疫情趨緩國境開放，搶攻穆斯林旅客成重要課題。高雄市府觀光局為提升穆斯林友善環境，邀請穆斯林認證單位中國回教協會秘書長馬德威到訪高雄辦說明會，協助旅館業者獲取認證及分享相關經驗。

穆斯林友善認證分有多種類，餐飲部分分為穆斯林餐廳(MR)、穆斯林友善餐廳(MFR)、清真廚房(HK)、Halal餐廳(HR)等；旅館部分有結合餐飲及住宿環境認證的穆斯林友善餐旅(MTF)、穆斯林友善旅宿(MFA)；另有設置祈禱室的穆斯林友善環境(MFE)認證。除中國回教協會外，伊期蘭商務發展公司、巴勒克清真產業公司、國際穆斯林觀光產業聯合發展協會、伊斯蘭商務發展有限公司等單位都有提供認證服務。

觀光局表示，2023年全球穆斯林旅遊指數中，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」拿下第3名，高雄目前有18家業者取得24項穆斯林認證，其中穆斯林友善旅宿有2家、穆斯林友善餐旅認證6家、穆斯林友善餐廳認證10家、穆斯林餐廳、Halal餐廳及穆斯林友善環境都各有2家。

觀光局邀請馬德威到高雄，分享穆斯林專業知識及教授如何取得認證的經驗，吸引超過20家旅館業者參加，輔導說明會後另有多家旅宿業，表達加入穆斯林友善認證意願。局長高閔琳說，將積極加以輔導協助，提供穆斯林族群更貼心細緻的服務，期待更多旅宿、餐飲等加入友善穆斯林行列。

參與說明會的高雄翰品酒店總經理林俊宇會後提到，穆斯林旅客需求不僅是在客房內擺放禮拜時間表、禮拜毯、指引朝拜方向的箭頭，更需提供多元選擇如穆斯林早餐等，都是寶貴的經驗；秝芯集團總經理謝正輝也說，說明會後才了解接待穆斯林旅客並不困難，已經準備好迎接穆斯林市場旅客的到來。