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台灣首家好市多即將搬家？可能落腳高雄這一帶「空間加倍」

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台灣首家好市多即將搬家？可能落腳高雄這一帶「空間加倍」

聯合報／ 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
臉書社群「高雄好過日」披露，近期80期重劃區開發申請興建好市多，顯示南高雄的好市多有可能搬遷，引發討論。圖／取自「高雄好過日」社群
臉書社群「高雄好過日」披露，近期80期重劃區開發申請興建好市多，顯示南高雄的好市多有可能搬遷，引發討論。圖／取自「高雄好過日」社群

位於高雄前鎮區中華五路的好市多高雄店設立於1997年，是台灣首家好市多，臉書社群「高雄好過日」披露，近期80期重劃區開發申請興建好市多，顯示南高雄的好市多有可能搬遷。消息引發關注，不少人樂見其成，也有人擔心對日後交通帶來衝擊。對此一投資開發案，東南水泥發言人電話未接聽，尚未得知回應。

臉書社群「高雄好過日」指出，80期重劃區位於高軟南側，地主為東南水泥，去年和旺米樂公司合組「東南米樂國際股份有限公司」來共同開發，將分為A、B兩區開發，A區將由一大型廠商進駐，B區規畫8至12間路面店與立體停車場，預計將招商國內外一線知名連鎖品牌入駐，營運以從事商業空間開發為主，未來展店模式上將朝向以獨立個體的店舖的開發。

根據最新都審資料披露，A區大型廠商就是美商好市多，同時會附設加油站。規畫興建地上4層賣場，樓高18.5公尺，基地面積約1萬坪，新好市多面積將超出目前高雄店的9598坪甚多，可能接近2倍大。

「高雄好過日」發文者也點出搬家可能伴隨而來的問題，外界最關注的是交通衝擊，發文者指此案可能造成排隊入場塞車問題，以及因輕軌有優先權，尖峰時進出動線可能回堵，加上設計有加油站，目前設計會有加油與購物動線交織，恐增加衝突。景觀與設計也是另一課題，發文者認為，海景第一排蓋好市多賣場實在浪費，也有破壞港灣風貌疑慮。

發文者也談到，目前好市多高雄店地主是南山人壽，基地北側興建有貝拉莫里、定潮等豪宅建案，加上緊鄰公園、學校等，租約到期後地主可能收回開發，好市多有在南高雄另覓基地的需求。

好市多

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