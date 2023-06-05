照顧產業需求 鳳山水資源中心日擴增5200噸再生水

氣候變遷挑戰加劇，企業發展面臨五缺問題，為協助產業用水無虞，高雄市水利局今天宣布將擴增鳳山水資源中心再生水產量，每日從4萬5000噸提升至5萬0200噸，因應未來水情嚴峻時期，高雄能有更多水源彈性調度。

高雄市政府2016年率全國之先啟動興辦全國第一座再生水廠－鳳山水資源中心，市府與民間機構積極推動鳳山水資源中心再生水擴廠工程，預計利用既有空間，增購UF、RO及再生水送水機組各1組，以提升產水量予臨海工業區用水廠商，預計明年第一季完成，再生水產量每日可再增加5200噸。

水利局說明，再生水為新興水源，可為產業開發注入活水，也增加市府水源彈性調度及用水可靠度。鳳山水資源中心擴廠按原來的環境影響評估，預定供應給高雄市和發產業園區使用，考量興建輸、配水管線所需成本及相關推動施工期程冗長，且沿途管線施工期間易造成民眾不便等諸多因素，經協調新擴充的再生水改由臨海工業區廠商使用，市府已協助發產業園區廠商補足用水差價，創造多贏。

近來幾波降雨為大地解渴，高雄水情壓力趨緩，高屏溪川流量攀升，市府表示，最艱難階段已挺過，新鑿抗旱水井全部停抽，優先以地面水、伏流水供應，高雄市每天用水常態時期約150萬噸，近期減壓供水、節約用水並進，用水降至130萬噸左右。地面水、伏流水是主力，其中高屏溪地面水約70萬噸，伏流水可供應50至60萬噸，最高可達80萬噸，搭配再生水供應產業使用，非常時期地下水當備援使用，打造多元、具韌性的水源調配模式，挺過百年旱災。