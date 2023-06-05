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台灣生育倒數第二 高雄市議員質詢用AI提建議

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
議員郭建盟用付費AI聊天軟體「ChatGPT 4.0」，向市府提出面對少子化的建議。記者任義宇／攝影
議員郭建盟用付費AI聊天軟體「ChatGPT 4.0」，向市府提出面對少子化的建議。記者任義宇／攝影

台灣長年面對低生育率，根據統計2022年總生育率僅0.87，在全世界僅高於南韓的0.78倒數第二。在高雄市議會市政總質詢第一天，議員郭建盟用AI聊天機器人針對少子化問題給出建議，AI提到高雄少子化嚴重「每兩年要關3所小學」，郭希望市府能有專責單位來嚴正看待。

郭建盟在議會中，播放付費AI聊天軟體「ChatGPT4.0」針對少子化問題，給高雄市長陳其邁提出960字建議，AI用「以領袖格局面對人口危機」為題，指台灣人口在民國101至111年平均每年減少8227人，高雄每年也減少802人，平均每兩年就要關3所小學，希望能提出更具策略性的政策，來打造人口結構均衡、老幼共榮的台灣。

AI提到，少子化問題並非是數字遊戲，「而是一個攸關國家存亡，影響世代子孫的議題」，這問題不只是市長職責，更是領導者該有的格局視野，希望能提出國家層級解決方案，推動生育友善環境，擴大托兒服務，改進工作環境，提高家庭收入，讓年輕人願意生育、能負擔起養育孩子的負擔。打造人口結構均衡，老幼共榮的台灣

郭建盟說，AI論述令人驚訝，可以集結全球資料提出見解，面對少子化問題如日本、韓國、新加坡等多國都有成立專責單位來面對，而高雄雖有提出如三大幸福政策但力道不足，先前施政報告就有建議，青年局可以整併成兒童青年局來統籌少子化政策，當時回應要再研議，但這問題是「溫水煮青蛙」，一定要盡快面對。

陳其邁回應，政策要有高度但接地氣解決比較重要，高雄在住宅、生育等多面向都有加碼推出補助，其實對地方財政負擔很重，面對全國性少子化要向所有總統候選人喊話，讓地方跟中央一起合作，讓年輕人可以減輕負擔願意生小孩，雖然不可能一步到位，但要趕快提出政策實際解決。

高雄市長陳其邁回應，政策推動要能接地氣解決，高雄推出多面向補助來面對少子化，也喊話總統候選人跟地方一起讓年輕人願意生小孩。記者任義宇／攝影
高雄市長陳其邁回應，政策推動要能接地氣解決，高雄推出多面向補助來面對少子化，也喊話總統候選人跟地方一起讓年輕人願意生小孩。記者任義宇／攝影
議員郭建盟說AI可以彙整全世界資料，所提的論述令人驚艷，建議市府應有專責單位來面對少子化問題。記者任義宇／攝影
議員郭建盟說AI可以彙整全世界資料，所提的論述令人驚艷，建議市府應有專責單位來面對少子化問題。記者任義宇／攝影

少子化 生育 郭建盟 陳其邁

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