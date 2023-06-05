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放大文化幣 高雄逾50場次表演5折優惠

中央社／ 高雄5日電
文化幣APP 5日上午8點於App Store（ios）及Google Play（Android）上架。 圖／文化部提供
文化幣APP 5日上午8點於App Store（ios）及Google Play（Android）上架。 圖／文化部提供

文化部針對18至21歲青年推出文化成年禮金，明起開始領取1200點文化幣，高雄市7處演藝廳、結合25個藝文團隊、超過56場表演推出「青年席位」，持文化幣可以5折購票入場。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄為響應文化幣推出青年專屬優惠，包括文化幣消費享青年席次優惠、藝文場館超過50項以上的商品優惠套組，放大文化幣幣值。票級在新台幣2400元以內且全額以文化幣支付，可5折購票，且不限每人每場次購票張數。

文化局今天發布新聞稿表示，「進劇場看表演－成年禮金優惠獨享」青年席位優惠，包括至德堂、至善廳、大東文化藝術中心、岡山文化中心、音樂館、社教館與駁二正港小劇場等7處演藝廳，結合超過25個藝文團隊推出青年席位專屬場次。

首波加入活動的6月節目包括，18日高雄市交響樂團「魔法阿媽：豆豆的夏天」親子音樂會、24日銀河谷音劇團「灰姑娘」、23至25日春美歌劇團「最後之舞」，歡迎青年朋友持文化幣購票，進劇場看表演。

文化幣可使用於國內藝文產業實體場域消費，例如藝文展演、文化體驗、看國片、書店購書、文創工藝市集等。

文化局相關藝文場館也推出超過50項以上優惠，例如：棧貳庫－紅毛港文化園區來回船票加紅毛港文化園區門票3套享文化幣優惠價1200點（原價1647元）、駁二藝術特區庫房賣店指定商品滿500點享9折優惠、購買打狗英國領事館文創套組享當日免費入園。

青年 劇場 文化局

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