議會改全天總質詢 議員關切陳其邁體力能否撐久一點

高雄市議會總質詢這次會期從半天調整為全天，每日由3名議員改為6名議員質詢，今天首發質詢的議員林智鴻關切市長陳其邁體力能否撐久一點？陳其邁表示，各地方議會都有類似狀況，他在行政院服務時，也都是早上、下午都質詢，市府會謙虛傾聽議員建

高雄市議會總質詢過去都僅在上午時段安3名議員質詢，66名議員共需花22天，高雄市議會今年3月底召開程序委員會，決議將質詢人數增多一倍，質詢時間縮短，讓市府局處有更多時間處理公務。今天是總質詢模式改變的首日。

今早進黨議員林智鴻第一個質詢，他指這次議會總質詢做了很大改變， 1天有6位議員質詢，市府官員須整天坐在議會答詢，他問市長陳其邁是否有體力或什麼祕方，可以撐久些。陳其邁表示，各地方議會都類似，早上、下午都質詢，「這樣可以很快、沒有間斷了解議員的建議與指教」。

稍後陳其邁接受聯訪也說，立法院也是全天質詢，坐在那邊也是一整天，市府針對議員所有的問題，都會誠實面對解決，謙虛傾聽，「總質詢時間並沒有減少，時間安排能更集中更有效率，局處也能保留更多時間，到地方解決問題」。