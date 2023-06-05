雨炸高雄市區多處積水 市府水情中心三級開設
氣象局今晚持續針對高雄市發布大雷雨特報，豪雨預計持續至11時15分。因大雨不斷造成新興、苓雅、鹽埕等多區都傳出積淹水情形，高雄市長陳其邁表示，市府水情中心已三級開設。
民眾表示，雨勢真的又急又大，文化中心周邊水淹輪胎，邊騎邊害怕熄火。也有不少網友在臉書（Facebook）上分享高雄市區淹水狀況，包括捷運美麗島站周邊、民生／民族路口、七賢路、光華路、中正一路等路段都傳出積淹水。
高雄市水利局告訴中央社記者，今晚中正一路高速公路下涵洞積水一度達30公分，但雨量稍小後積水狀況已排除。
根據氣象局統計資訊，新興區雨量在晚間10時45分已達豪雨標準。新興區3小時累積雨量已達114.5毫米、鼓山區、三民區時雨量也分別有41.5毫米、59.5毫米。
陳其邁晚間10時許也在臉書發布訊息指出，氣象局發布豪雨特報，高雄的大雷雨即時資訊將持續至11時15分。提醒市民朋友留意安全，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除。
氣象局提醒，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域包括鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、鳥松區。
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