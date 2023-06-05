雨炸高雄市區多處積水 市府水情中心三級開設

中央社／ 記者林巧璉高雄4日電

氣象局今晚持續針對高雄市發布大雷雨特報，豪雨預計持續至11時15分。因大雨不斷造成新興、苓雅、鹽埕等多區都傳出積淹水情形，高雄市長陳其邁表示，市府水情中心已三級開設。

民眾表示，雨勢真的又急又大，文化中心周邊水淹輪胎，邊騎邊害怕熄火。也有不少網友在臉書（Facebook）上分享高雄市區淹水狀況，包括捷運美麗島站周邊、民生／民族路口、七賢路、光華路、中正一路等路段都傳出積淹水。

高雄市水利局告訴中央社記者，今晚中正一路高速公路下涵洞積水一度達30公分，但雨量稍小後積水狀況已排除。

根據氣象局統計資訊，新興區雨量在晚間10時45分已達豪雨標準。新興區3小時累積雨量已達114.5毫米、鼓山區、三民區時雨量也分別有41.5毫米、59.5毫米。

陳其邁晚間10時許也在臉書發布訊息指出，氣象局發布豪雨特報，高雄的大雷雨即時資訊將持續至11時15分。提醒市民朋友留意安全，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除。

氣象局提醒，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域包括鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、鳥松區。

氣象局 雨量

延伸閱讀

高雄市區大雨滂沱！五福路一帶積水 近半個輪胎高

暴雨狂炸高雄多處積水 民眾遛狗被困哀嚎：何時可回家

北捷南港站男廁管線故障！大廳一度積水 緊急派員維修

搭船遊客嚇壞！高雄鼓山渡輪站旁漂全裸男浮屍 警方清查中

相關新聞

高雄街頭奇景 黃金商辦店面閒置

高雄市近年致力招商引資，翻轉昔日售、租滿街負評，有幾處占據精華地段的商辦及店面，不租不售閒置逾20年，地主寧可少賺幾億也...

閒置商場若活化 有助城市活力

高雄市不動產仲介公會副理事長鄭啟峰指出，中山、中正、中華等3中路段向來是高雄精華區，閒置多年成衣商場若能活化，有助提振鄰...

高雄市區大雨滂沱！五福路一帶積水 近半個輪胎高

高雄市區今晚下起滂沱大雨，新興區今晚時雨量一度高達76.5毫米，3小時累計雨量達105毫米，已達豪雨標準...

暴雨狂炸高雄多處積水 民眾遛狗被困哀嚎：何時可回家

高雄市今晚九點多遭暴雨狂炸，市區多處出現積水，鹽埕區甚至達淹水一級警戒，新興站測出1小時雨量達62毫米，七賢路和忠孝路水...

澎湖海鮮1桌4萬1惹議 縣府調查有無哄抬物價

澎湖進入旅遊旺季，近日有遊客質疑一家無菜單料理1桌要價4萬1000元，以及餐廳疑似販售、持有保育類海螺，澎湖縣政府將主動...

高雄六堆日升旗向先民致敬 樂音粽香做公益300人參與

高市府客家委員會今年再次串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，在六堆先民豎旗堵禦集結的日子，也就是國曆6月4日六堆日，舉辦升旗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦