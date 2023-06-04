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暴雨狂炸高雄多處積水 民眾遛狗被困哀嚎：何時可回家

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暴雨狂炸高雄多處積水 民眾遛狗被困哀嚎：何時可回家

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄網友今晚拍下市區因瞬間暴雨，積水達半個輪胎高。圖／取自PTT
高雄網友今晚拍下市區因瞬間暴雨，積水達半個輪胎高。圖／取自PTT

高雄市今晚九點多遭暴雨狂炸，市區多處出現積水，鹽埕區甚至達淹水一級警戒，新興站測出3小時雨量達105毫米，七賢路和忠孝路水淹達半個輪胎高，有網友哀號遛狗溜到一半被困在外面，雨下的大又久，離家只有2個紅綠燈，卻回不去。

PTT網友指，高雄市七賢路和忠孝路口，因下大雨，積水已淹到車了，剛走過嚇歪；有網友說「真的超大，很危險」、「洗完就淋濕」；有網友則指，「整個市區都是搖滾區」、「我家陽台排水管倒灌了」。

高雄氣象站今晚不斷更新高雄市豪大雨即時訊息，晚上10時30分發布24小時累積雨量達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上地區在新興區，3小時內降下105毫米雨量。

此外，24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區包括苓雅區57毫米，以及三民區的64毫米。

高雄網友今晚拍下市區因瞬間暴雨，積水達半個輪胎高。圖／取自PTT
高雄網友今晚拍下市區因瞬間暴雨，積水達半個輪胎高。圖／取自PTT

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