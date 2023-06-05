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閒置商場若活化 有助城市活力

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄市不動產仲介公會副理事長鄭啟峰指出，中山、中正、中華等3中路段向來是高雄精華區，閒置多年成衣商場若能活化，有助提振鄰近商圈活力。房仲業者直言，高雄幾處閒置店面或商辦都屬私人產權，地主照交地價稅、房屋稅，公部門也無權介入。

中華三路、中正四路口成衣商場，全盛時期月租高達150萬元，價值不菲，地主卻無動於衷。附近住戶觀察，中華路、中正路車水馬龍，是高雄市黃金地段，銀行林立，還有醫美、牙醫診所，街角荒廢近30年的成衣商場若積極招租要成應該不難，如果有營業開店，周邊整體商業行為更會活絡。

高雄市街景、市容逐漸翻新，但閒置的「蚊子商辦」恐凍結了城市活力。愛河畔閒置達18年的大元國際大樓近年一度傳要規畫飯店、海景商辦或招待所，卻無具體動靜。代銷業指出，愛河畔近年興建及待建的住宅大樓，單坪站上5、60萬元，大元國際大樓如果翻修招商或拆除重建豪宅，肯定賺飽飽。

緊鄰高雄流行音樂中心、輕軌真愛碼頭的大元國際大樓為地上21樓商辦，所有權人為元大集團旗下大元建設，2005年完工後從未啟用。房仲業指出，大元國際單樓面積600坪，若每坪以500元出租，單一樓層就能進帳30萬元，全棟月租近6、700萬元，年收租可觀。

大元國際大樓若規畫成海景商辦、企業總部，或由公部門承租做為科技、新創產業孵育基地，應也十分搶手。若仿照華王、國賓等飯店拆除重蓋豪宅，每坪也可望賣出50萬至70萬元超高行情。

高雄市 愛河

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