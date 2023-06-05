高雄街頭奇景 黃金商辦店面閒置

高雄市近年致力招商引資，翻轉昔日售、租滿街負評，有幾處占據精華地段的商辦及店面，不租不售閒置逾20年，地主寧可少賺幾億也不處分，這類「蚊子商辦」演成街頭奇景。高雄市財政局長陳勇勝說，市府會設法了解原因，適度協助或媒合，也會盤點周邊市有地及開發，盼帶頭活化。

經典案例就屬中正四路、中華三路口曾風光一時的成衣商場及愛河畔元大馬家的大元國際大樓，仲介業者說，幾處精華地段閒置店面或商辦，背後有複雜的家族關係，地主財力雄厚，處分與否對地主而言一點也不急。

位於中華三路、中正四路口的3層樓店面，占地571坪，張貼斗大的「租」字，卻閒置20多年，該處曾是老高雄人必逛的成衣賣場，月租曾高達150萬元，成衣商退場閒置至今，以極盛時期租金換算，房東少進帳近5億元。

曾受委託處分該店面的高雄市不動產仲介公會副理事長鄭啟峰說，地主當時單坪要賣100多萬，20多年前賣價偏高，加上產權為家族多人共有，有人想租賣，有人反對，意見紛歧，最終乾脆不處分。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，該處成衣商場曾想出租，價格頗高，有人出到相當租金地主又反悔，時日一久，家族人口增加或主事者更迭，意見更雜，處理難度高，地主口袋夠深，不租不售也不打緊。

至於大元國際大樓，仲介業者指出，該大樓屬元大集團所有，本來連外牆都不出租，周邊流行音樂中心啟建、駁二藝術特區變夯，形同荒廢的大樓讓街景顯得格格不入，約4年前大樓外牆供作選舉形象廣告後，在愛河畔效果醒目，如今精品廣告爭相上檔，每年入帳逾千萬，商辦內部依舊閒置，何時租售遙遙無期。

陳勇勝說，市府會設法了解黃金商辦或店面閒置原因，如遇困難會予協助或媒合潛在廠商評估投資，並盤點周邊市有地開發帶頭活化。都發局說，業主如有任何投資計畫或需求會盡力協助。