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澎湖海鮮1桌4萬1惹議 縣府調查有無哄抬物價

中央社／ 澎湖縣4日電
網友到澎湖吃無菜單海鮮料理，要價41000元，認為店家不實，食材費都貴得荒唐。 圖／取自爆料公社
網友到澎湖吃無菜單海鮮料理，要價41000元，認為店家不實，食材費都貴得荒唐。 圖／取自爆料公社

澎湖進入旅遊旺季，近日有遊客質疑一家無菜單料理1桌要價4萬1000元，以及餐廳疑似販售、持有保育類海螺，澎湖縣政府將主動調查有無哄抬價格和販售保育螺類。

有消費者在臉書社團「爆料公社」指出，一行12個大人和10名孩童到澎湖旅遊，原本訂好一家無菜單料理，但因主廚當天確診，臨時至另一家無菜單料理，基本上就是「澎湖螺肉大餐吃整晚」，小孩只有三點蟹粥可以吃，最後結帳是4萬1000元，平均1名大人的消費達3300元。

消費者質疑，整場特色是無技術、原汁原味煮熟擺漂亮切片，保育類海螺、酒水是裝飾，放桌上給他們看過就收走。帳單中包括澎湖白點珠龍5斤新台幣1萬8000元、澎湖砲管2斤半5400元、澎湖旭蟹2斤半4800元、澎湖健康豬3斤1500元、清煮燙熟的有機蔬菜一盤800元等。

業者接受媒體訪問表示，當天共出動3人從一早備料、料理與出餐，還等消費者看完煙火回來，晚上11時才收攤，所提供的食材95%是在地野生食材，且採買過程都有拍攝錄影給消費者，但消費者用完餐後再嫌貴，完全是價值觀落差，這已經很習慣了。

澎湖縣政府發言人陳鈺雲透過新聞稿表示，最近有關遊客在網路社群分享澎湖無菜單料理店家，疑似販售持有澎湖保育類的海螺，縣府在昨天獲通報後，指示由農漁局會同警局環保小隊前往店家稽查是否屬實，縣府消保官也實地調查是否有哄抬價格的坑殺行為。

陳鈺雲強調，海洋復育工作相當困難，從種苗繁殖、放流、棲地復育、種植人工珊瑚、飼養海藻、設置禁捕採期、污水工程等，到友善海洋產品的推廣等，每一步都不簡單，提醒鄉親千萬不要採捕、販售、持有公告保育的物種，切勿以身試法。

澎湖縣 爆料公社 消保官

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