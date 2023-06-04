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高雄六堆日升旗向先民致敬 樂音粽香做公益300人參與

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
六堆升旗日配合端午節包粽送愛心。圖／高市府客委會提供
六堆升旗日配合端午節包粽送愛心。圖／高市府客委會提供

高市府客家委員會今年再次串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，在六堆先民豎旗堵禦集結的日子，也就是國曆6月4日六堆日，舉辦升旗儀式，向六堆先民致敬，配合端午佳節眾人包粽送愛心，並有客語歌謠傳唱，展現客家音樂的美。

為了凝聚六堆客家人的向心力，今年六堆日升旗儀式由高市府客委會主委楊瑞霞主持，現場嘉賓包含立委李昆澤、邱議瑩立委服務處主任賴添貴等近300位客籍政商名流，一起升起六堆旗幟，攜手再傳300年，盼能秉持多元文化的關懷與跨越族群的合作，推動六堆公私部門合作，讓六堆精神在地實踐。

主委楊瑞霞表示，客家文物館對面三民一號公園已改建成盤花公園，結合三民二號公園做整體環境規劃，新客家文化園區戶外遊樂設施工程也預計在下月完工啟用，提供火焰蟲非營利幼兒園及社區的幼童一個安全的玩樂空間。

而火焰蟲非營利幼兒園已在4月招生開學，採客語沉浸式教學，讓市區的客家鄉親也能多一處幼兒教育選擇，透過環境與教材搭配，讓孩子更融入客家情境，讓客語能在都會發聲。

說客語及文化的養成，除了在家庭、學校外，也可以透過社區活動來學習，因此，除升旗儀式外，客委會還辦理客家歌謠演唱、齊包粽送愛心及親子DIY活動，要讓高雄都會區的大小朋友從聽客家歌謠、DIY做中學客家歷史、語言、文化，藉著世代間的合作學習，提升都會市民對客家認同。

由於，端午節即將到來，今年六堆日升旗活動特別結合熱心公益，由「高雄市城美獅子會」會長吳彥霆及會員、志工、社區民眾一起「齊包粽送愛心」傳遞愛至需要角落，讓社會充滿溫馨，同享佳節喜悅。

現場有客家歌謠歡樂傳唱，邀請在地7個客家表演團體演出，藉由客家音樂饗宴，讓更多人認識與欣賞客家音樂之美，並從歌曲中學習客語，認識客家文化。

此外，台下攤位區有多種客家手工藝製作，如新丁粄磁鐵DIY製作，應用簡單的材料製作，藉由實作過程說明新丁粄的由來，讓參與的大小朋友了解早期台灣客家農業社會對家中「添丁」的祝福；紙傘亦為客家的代表，有圓滿與多子多孫的涵義，透過彩繪紙傘體驗的過程，尋找其中所蘊藏的樂趣與客家文化。

六堆升旗日，現場約300人共襄盛舉。圖／高市府客委會提供
六堆升旗日，現場約300人共襄盛舉。圖／高市府客委會提供
六堆升旗日，現場約300人共襄盛舉。圖／高市府客委會提供
六堆升旗日，現場約300人共襄盛舉。圖／高市府客委會提供
六堆升旗日，現場約300人共襄盛舉。圖／高市府客委會提供
六堆升旗日，現場約300人共襄盛舉。圖／高市府客委會提供

客語 客家文化 高雄市 端午節

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