疫後第一個暑假前暖身 高雄各飯店搶商機祭好康吸客

疫情趨緩後第一個暑假即將到來，國旅人潮恢復榮景，高雄各飯店紛紛推出住房、餐飲優惠，或開設新餐廳，要搶攻疫後回溫商機。

高雄漢來大飯店7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期－高雄玩GOGO」住房專案，每晚入住5588元起，探索高雄山海美景，遊程包括安排充滿童趣的小火車與哈瑪星鐵道故事館套票體驗，前住旗津的史努比海上巴士航程與電動自行車租借。業者表示，此次暑假專案加碼推出價值30萬好禮抽獎，包括漢來美食餐飲抵用券、高雄漢來聯名三麗鷗主題套房與即將開幕的台北漢來豪華套房等住宿券獎項。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，適逢疫情鬆綁後第一個暑假，近期陸續接到客人詢問，因此今年暑假專案提早開放訂房，即日起至6月9日早鳥訂房再打9折，雙人房5029元起，加送200元餐飲商品優惠券，適用入住期間為7月1日至8月20日。每房加贈抽獎券，最大獎可獲5萬元漢來美食餐飲券，還有機會入住即將開幕的台北漢來豪華套房及價值3萬元高雄漢來套房、三麗鷗主題房，有20個名額。

瞄準暑假親子市場夯，漢來暑假專案納入高雄美麗的山海景點，提供哈瑪星鐵道文化園區的駁二線小火車，參觀以鐵道歷史文化為主題的哈瑪星台灣鐵道館，還可前往棧貳庫搭乘史努比彩繪圖案的海上巴士前往旗津，航程中可眺望壽山之美、大船入港的壯觀美景，感受港灣城市魅力。此專案另在旗津安排電動遊園自行車，可輕鬆自駕抵達旗津海岸公園、彩虹教堂、星空隧道等知名景點。

另，高雄福華大飯店慶祝周年慶，6月舉辦一系列優惠活動，旗下各餐廳祭出回饋專案，展現誠意回饋消費者。即日起至6月30日，高雄福華大飯店各餐廳推出超值週年慶優惠，包括江南春上海料理餐廳推出一品明爐烤鴨優惠，Smile One精緻涮涮鍋則推出消費滿2000元送300元抵用券。

高雄福華打卡熱點 HOVII CAFÉ推出619輕食尚雙人組合餐，以香酥油封鴨腿搭配季節溫沙拉、主廚特製炸物雙拼，還有濃湯及飲品，讓消費者可輕鬆嘗美食無負擔。

今年高雄福華大飯店周年慶加碼線上旅展推出超值餐券，限量限時推出的餐飲聯合券，每套1699元，最低下殺67折優惠，3款不同風味料理可選擇，包括Hovii Café四人組合餐、珍珠坊雙人組合餐、Smile One 精緻涮涮鍋雙人套餐，原價2178至2508元的料理，都可使用1699元餐飲聯合券享用。喜愛飯店自助式的老饕，可選擇麗香苑平日午晚餐輕西餐沙拉吧券或假日自助餐券，每套5張2250元起。

2021年底開幕的高雄洲際酒店又開設新餐廳，「好客」南洋餐廳近日開幕，呈現東南亞道地街頭美食，老饕不必出國，就能享用道地南洋料理。

高雄市觀光局副局長劉秀英說，高雄去年首次納入米其林指南評鑑，有許多星級認證及必比登的特色美食，好客南洋餐廳開幕，為港都美食市場再添生力軍。