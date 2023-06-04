399元月票通勤好用也是觀光大補丸 7月納入台鐵高雄區間列車

高雄市399元通勤月票4月底上路後，目前有近3萬7千名使用者，不只通勤族愛用，不少觀光客也申辦隨買隨用，擁抱高雄山、海、河、港多元觀光魅力。市府表示，遊客若在高雄停留數日就不妨以399月票當交通方案，國外人持有居留證也可辦，隨買隨用相當經濟。

高雄市觀光局長高閔琳說，高雄公共交通路網日益完善，無論是周遊都會的捷運或輕軌、往返於旗津的渡輪，或低碳環保的電動公車、活化偏鄉運輸的公車式小黃等運具，遊客只要購買399元票卡，就能輕鬆暢遊大高雄。

市府交通局統計，市府將通勤月票由1250元降價至每月399元，上路1個多月，使用人數從1萬多人，快速成長到3萬7千多人，每天僅需花費13元，就可無限搭乘高雄市內捷運、公車、輕軌、渡輪、公路客運，及前30分鐘免費騎乘YouBike，預計7月加入台鐵高雄區間列車，尤其是納入公路客運、偏鄉「公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」等多元運具，走進偏鄉也方便。

高閔琳觀察，通勤月票確實也有助攻觀光效益，不論旅客是想從市區到旗山、美濃、六龜、茂林、寶來、佛陀紀念館、田寮月世界、崗山之眼等知名景點多次往來，一卡就能搞定，補足旅程中的最後一哩路，大幅提升高雄旅遊便利性。

觀光局說明，399元月票共分QR虛擬卡與實體卡，QR虛擬卡需下載MeNGo App加入會員、輸入身分資料與照片，即可成為會員並於線上購買399方案；也可選擇到高雄捷運各站服務台或旗山轉運站購買實體卡（製卡費100元），再至MeNGo App綁卡、申請會員即能以實體卡享有399優惠方案。

觀光局進一步指出，透過購買399元票卡，遊客能以實惠的價格及輕鬆愜意的方式，盡情享受高雄都市、山線、海線與港灣的美景、美食與魅力。

旅客可搭乘輕軌拜訪駁二藝術特區、棧貳庫、龍貓隧道或騎乘YouBike遊覽高雄流行音樂中心等，充滿文創氛圍的超人氣景點，順道品嘗米其林必比登推薦的「鴨肉珍」與「北港蔡三代筒仔米糕」等在地小吃，及甫獲米其林入選的「貳哥食堂」。

坐捷運可前往衛武營、大東藝術文化中心、美麗島站光之穹頂等知名地標，欣賞建築與藝術構成的人文之美，然後再循香前往入選米其林指南的「Stage 5」與「沐 創作季節料理」或是高雄日嚐366推薦的「倆伯羊肉」；傍晚時分，搭渡輪到旗津享受海風吹拂、沙灘戲水、走訪古蹟與品味美食，更可在高雄燈塔與星空隧道前當起網美拍照打卡。

想親近山林可搭乘公路客運、偏鄉「公車式小黃」，深入東高雄的旗山、美濃、六龜等區，以五感體驗溫泉、山林步道與自然地景，飽覽世外美景之餘，再前往融合原民與台菜風味的米其林入選餐廳「阿香的廚房」，深入探索高雄。