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「海陸仔」暖警行善 揪同好為聾啞弱勢住戶修繕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「海軍陸戰隊熱血工程組」結合台南佳里警分局等一起為聾啞弱勢住戶修繕。 記者謝進盛／翻攝
「海軍陸戰隊熱血工程組」結合台南佳里警分局等一起為聾啞弱勢住戶修繕。 記者謝進盛／翻攝

台南市佳里警分局延平派出所警員張明山，發現轄區1名聾啞男子與弟弟相依為命，所居古厝殘破不堪且多處滲水，經轉介「海軍陸戰隊熱血工程組」，申請房屋修繕服務，地方傳為美談。

張明山從警前服役海軍陸戰隊，多年來與海陸弟兄默默助弱勢，更長期捐助送愛至高雄六龜育幼院，日前發現轄區1名聾啞男子與弟弟相依為命，經濟拮据，所居古厝已殘破不堪且多處滲水，電線老化有走火之虞。

本身為「海軍陸戰隊熱血工程組」成員的張明山，幫忙轉介替民眾申請房屋修繕服務，今天除協助修繕工程，還有「福爾摩沙全臺美業公益義剪陸戰隊」、「陸戰蛙人聯誼廳」等公益團體亦到場，提供弱勢民眾義剪服務及物資捐贈共有32戶等善行。

佳里警分局長蘇政敏感謝與會者辛勞，也買了西瓜和消暑飲品親前往慰勞，讚許這群來自四面八方的熱心公益人士，讓無力維修住家環境的弱勢家庭也能擁有能夠遮風避雨的安居住家。

長期默默行善的佳里警分局延平派出所警員張明山。圖 ／取自張明山臉書
長期默默行善的佳里警分局延平派出所警員張明山。圖 ／取自張明山臉書
佳里警分局長蘇政敏（第一排中）提供西瓜和消暑飲品親前往慰勞，慰勞與會熱心公益人士。記者謝進盛／翻攝
佳里警分局長蘇政敏（第一排中）提供西瓜和消暑飲品親前往慰勞，慰勞與會熱心公益人士。記者謝進盛／翻攝

陸戰隊 海軍 老化

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