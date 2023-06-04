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「海陸仔」暖警行善 揪同好為聾啞弱勢住戶修繕
台南市佳里警分局延平派出所警員張明山，發現轄區1名聾啞男子與弟弟相依為命，所居古厝殘破不堪且多處滲水，經轉介「海軍陸戰隊熱血工程組」，申請房屋修繕服務，地方傳為美談。
張明山從警前服役海軍陸戰隊，多年來與海陸弟兄默默助弱勢，更長期捐助送愛至高雄六龜育幼院，日前發現轄區1名聾啞男子與弟弟相依為命，經濟拮据，所居古厝已殘破不堪且多處滲水，電線老化有走火之虞。
本身為「海軍陸戰隊熱血工程組」成員的張明山，幫忙轉介替民眾申請房屋修繕服務，今天除協助修繕工程，還有「福爾摩沙全臺美業公益義剪陸戰隊」、「陸戰蛙人聯誼廳」等公益團體亦到場，提供弱勢民眾義剪服務及物資捐贈共有32戶等善行。
佳里警分局長蘇政敏感謝與會者辛勞，也買了西瓜和消暑飲品親前往慰勞，讚許這群來自四面八方的熱心公益人士，讓無力維修住家環境的弱勢家庭也能擁有能夠遮風避雨的安居住家。
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