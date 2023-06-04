康裕成領軍議會龍舟隊 拋開政黨顏色歡樂在一船

「1、2、3，用力划起來！」迎接端午龍舟賽將至，高雄市議會跨黨派議員組成鑽石龍舟隊伍，議長康裕成、副議長曾俊傑領軍，把握假日定期會空檔冒雨在蓮池潭下水操兵，雖遇上滂沱大雨，卻士氣如虹，展現凝聚力，場邊還有議員、助理組成的啦啦隊，相當吸睛。

議會龍舟隊操練時放話，這回要拚第一，贏過市府首長隊，擔任隊長兼奪標手的康裕成點名市長陳其邁，「請等著瞧，別小看議會龍舟隊實力！」府、會兩隊即將在龍舟賽過招，康裕成領軍議會龍舟隊，市府隊是否由陳其邁親自率隊，市府還沒鬆口。

時隔多年，議會再度組成龍舟隊挑戰端午龍舟賽，並取名為「用力划起來」龍舟隊，預期會遇上強敵市府首長隊，在康裕成一聲令下，議會龍舟隊早早成軍，號召各黨派、不分性別議員參加。

市議員江瑞鴻、張漢忠、黃文志、林智鴻、鄭安秝、黃文益、李眉蓁、黃秋媖、簡煥宗、林志誠、邱俊憲、李雅慧、高忠德、陳幸富及范織欽等人，興奮地報名參加龍舟隊，陣容堅強。

議會「用力划起來龍舟隊」由康裕成掛帥，擔任迎接冠軍的奪標手，曾俊傑擔任掌握龍舟隊前進節奏的鼓手。最引人注目的議會啦啦隊被視為奪冠秘密武器，據了解，包括無黨籍議員黃捷、國民黨議員白喬茵都在啦啦隊行列，康裕成透露，藍、綠、無黨「「偶像級」議員都在其中，啦啦隊表現保證精采絕倫。

議會龍舟隊和啦啦隊搶在市府首長隊之前秘密操兵，划槳動作從原本七手八腳到節奏一致，花了不少時間，不是我的槳打到你的頭，就是你的槳打到我的腳，笑聲此起彼落，大家拋開政黨顏色，同舟共濟，歡樂在一船。

當龍舟划到潭中時，天空突然下起大雨，康帶頭高喊「風雨同舟，拚第一」，曾俊傑擊鼓提振士氣，展現風雨同舟的團結精神。康裕成說，台灣龍舟文化遠近馳名，連美國波特蘭姊妹市也選在每年玫瑰節舉辦龍舟競賽，議會當然也不能缺席這項盛事。曾俊傑說，議員們不只會問政和為民服務，也透過划龍舟帶動運動風氣，展現能文能武一面。