公視臺語台南部中心啟用

公廣集團公共電視臺語台南部中心昨啟用，內設專業攝影棚及辦公區，將作為影音視人才孵育基地，行政院長陳建仁偕高雄市長陳其邁等嘉賓進行注水儀式，象徵中央與地方攜手，日後盼以南部觀點製播更多在地節目，落實影視產業在地生根。

行政院長陳建仁說，他孩子鍾愛戲劇節目「茶金」，但那是北部的故事，公視臺語台南部中心啟用後，希望製播更多屬於南部文化特色節目，讓各地角落的故事感動更多觀眾。

公視臺語台歷時20年選址、籌設，最終落腳高雄，地點在高雄市立總圖，未來將有影視人才進駐，企畫執行在地節目，並推動後製、副控等訓練計畫，公廣集團董事長胡元輝期許就地創造實習就業機會，讓南部人才從就學到就業都能在地生根。

「臺語台南部中心啟用，可說彌補高雄20年的失落」，任高雄副市長時即致力催生公視南部中心設置的文化部長史哲說，當初市長陳其邁協助提供市圖總館小劇場、文創會館5樓等場地，加上文化部預算支持，才讓公視南部中心落腳高雄。從文化發展角度來看，更期盼未來能臺語台總台也能遷至高雄。

公視目前已籌製7個臺語節目，以南台灣出發的女性生活資訊訪談節目「上媠ê花蕊」將於7月首播，後續尚有針對年輕人的短影音「行仔內ê話」，以年輕人角度介紹南部傳統老行業的音樂節目「海味61號」等。華語論壇「南部開講」也已移棚至南部中心錄影。