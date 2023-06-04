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高雄亞灣2.0園區啟動 估增4千工作機會

聯合報／ 記者徐白櫻任義宇／高雄報導
行政院長陳建仁（右二起）和高雄市長陳其邁，啟動亞灣2.0智慧科技創新園區計畫。記者任義宇／攝影
行政院長陳建仁（右二起）和高雄市長陳其邁，啟動亞灣2.0智慧科技創新園區計畫。記者任義宇／攝影

高雄「亞灣5GAIoT創新園區」運作2年，行政院長陳建仁昨再宣布啟動「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，期程延長至2027年，經費擴編至170億，增加IC設計群聚、智慧港灣、智慧石化及數位影視聚落等發展主軸，預估可吸引550億投資、創造4000工作機會。市長陳其邁爭取成立國家級智慧港灣工作平台，陳建仁允諾研議。

行政院提出的「亞灣2.0升級計畫」，預算從5年106.64億擴增為7年170.39億，新增27.8公頃土地。市長陳其邁指日前多場大型演唱會疏運迅速，都是靠智慧運算發揮作用，智慧港灣將是未來發展重點，盼中央成立國家級工作平台，以利各項資源整合，也希望中央繼續支持數位轉型及淨零碳排的重心都在高雄。

院長陳建仁表示，5GAIoT（人工智慧互聯網）創新園區很成功，空間已不敷使用，上月行政院核定2.0計畫，未來會擴大用地、擴大群聚、擴大創新及擴大輸出，帶動企業投資並增加就業機會，期待中央與地方再度攜手合作，在既有基礎上建立更完整的生態系，打造亞灣成為國際智慧城市的樞紐。

針對招商，陳其邁說，台灣的製造業已逐漸轉型成智慧應用發展，未來希望更多國際大型系統、整合商進駐高雄亞灣，建立資料庫平台或提供應用服務，讓高雄成為台灣邁向智慧城市、智慧國家輸出母港的重要基地。

陳其邁 行政院

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