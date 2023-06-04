高市特色公園維護費高 議員憂拖垮財政

高雄有834處公園綠地，近年狂推親子共融特色公園，市長陳其邁上任後已斥資近7.5億完成29座，未來4年預計再增100多座，但議員反映，市府重改造、輕維修，且新式公園維修成本比傳統罐頭遊具高出4倍，擔憂財政不堪負荷，要求檢視是否還需花大錢蓋特色公園。

高雄市工務局表示，今年7月1日將掛牌成立「公園處」，專責路樹及公園管理維護，專家委員建議成立基金，未來特色公園設計上會以堅固耐用為主，減少維護費。

高市公園綠地共834處，市長陳其邁2020年上任後力推特色公園，第一階段目標34座，已完成29座，未來4年預計再增設100座特色公園，50至60座寵物公園。

「並非全面改成共融公園就是好政策」，議員李雅靜說，鳳山240座公園，協和里有座公園就出現湧泉淹水問題，輪子、石塊一大堆，公園不像公園，市府花大錢改造公園前應對體健遊樂設施總體檢，優先處理有安全疑慮的公園，否則一出事申請國賠得不償失。

中油海洋天堂公園啟用半年發生遊具損壞、封閉整修，未來將移交市府代管，維護問題引發議員憂心。白喬茵質疑，傳統罐頭遊具公園每座約花1、200萬，新式特色公園暴增到500萬至1000萬不等；以前整年養護經費約1.7億，特色公園陸續完成後，去年擴編至2.8億、今年3.9億，財政能否負擔？議員何權峰也說，特色公園滿意度高達9成，但也排擠現有公園改善預算。

工務局長楊欽富坦承，新型態公園的維護費是傳統的4倍多，未來維修費可能上升至12億，確實是很大筆的支出，未來會考量成立基金，也盡量選用堅固耐用遊具。此外，公園處成立後，會推動綠公園及水環境，打造高雄成為生態公園城市。