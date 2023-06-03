卡波耶拉好手雲集 展現巴西戰舞舞動翻騰魅力

高雄衛武營國家藝術中心今天舉辦結合巴西武術、舞蹈、音樂的活動，GUETO Capoeira Taiwan舉辦的第一屆巴西戰舞晉級頒帶典禮及成果演出，現場聚集超過150名學習巴西戰舞的學員，展現精采的卡波耶拉巴西戰舞的力量與音樂能量。

主辦單位邀請巴西卡波耶拉大師Jean Barros da Silva教授、Daniel Silva來指導，頒授晉級道帶認證給台灣學員，這場國際晉級頒帶典禮匯集來自日本、菲律賓、香港等多國好手「以武會友」，在後疫時期為台灣熱愛卡波耶拉運動者重啟國際交流。

卡波耶拉（CAPOEIRA）源自巴西，發展成將武術融入音樂的運動，透過不斷上課學習，並依照其程度頒發不同顏色的色帶（類似於跆拳道升級的色帶）。Jean教授表示，能看到在歷史上曾經被禁止的武術在台灣落地生根，相當感動。

來自香港，在高雄教授卡波耶拉的智楠教練說，卡波耶拉除了是一項運動，也從中學習人生哲學。他表示，許多學齡前或國小階段的小朋友在開始接觸卡波耶拉後，就愛上這項武術，帶動一股校園熱潮，2014年聯合國科教文組織將巴西戰舞卡波耶拉列為世界文化遺產，更凸顯其多元化與豐富性，具有推廣價值。

演出節目除了卡波耶拉表演外，主辦單位兔兔熊翻滾教室的廖洳平是這場演出的藝術總監，節目除了有巴西的傳統舞蹈-棍棒戰舞Maculelê，還邀請目前少數集結台灣最優秀且熱愛花式運動的表演團體-LAD多元藝術團隊，以花式運動結合卡波耶拉；還有街舞House舞蹈與卡波耶拉的首次創作舞碼。

PLUS FUN表演藝術舞蹈團的團長張𧙗倫說，舞蹈是一種演出媒介，這次的演出節目，將HOUSE與CAPOEIRA的結合，更是一種嶄新的表現，學習不同的文化領域，舞蹈音樂和藝術表演更是讓孩子在學習過程中能有更多元的學習。