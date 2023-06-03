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2023高雄SUP立式划槳邀請賽今登場 北市大成績亮眼

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
SUP立式划槳邀請賽請來P. LEAGUE+高雄鋼鐵人-鋼鐵女神雅典娜，共同為賽事揭開序幕。記者王勇超／攝影
SUP立式划槳邀請賽請來P. LEAGUE+高雄鋼鐵人-鋼鐵女神雅典娜，共同為賽事揭開序幕。記者王勇超／攝影

2023高雄SUP立式划槳邀請賽今、明在愛河水域登場，兩天賽事共吸引約240名SUP好手參賽，創歷年新高。其中台北市立大學的選手施孟均、游鈞元、周廷葑、洪韶亨獲公開組男子200公尺直道競速決賽前4名，成績亮眼。

高雄市運動發展局表示，SUP立式划槳運動在國內日漸盛行，高雄近年來也極力推動SUP立式划槳運動，2天賽事總參賽選手人次約240人，突破歷年新高，分為公開組、大專組、中學組、一般組等多種組別，今年也首創增設4人接力賽，吸引全國各地SUP好手南下競賽。

運發局表示，為了讓初學者也能體驗，現場提供18艘SUP立式划槳及6艘獨木舟，12歲以下孩童也能在家長陪同下體驗時下最夯的水上運動，藉此讓更多民眾認識並愛上SUP立式划槳、獨木舟。

今日SUP立式划槳邀請賽請來P. LEAGUE+高雄鋼鐵人-鋼鐵女神雅典娜，共同為賽事揭開序幕。現場也有由藍色狂想音樂餐廳樂團表演搭配啤酒無限暢飲方案。

愛河市集將連續二個周末（6月3日至4日、6月10日至11日）下午2時至9時，在愛河河西中正路至五福路之間舉辦，120間各式特色風格餐飲、原創手作，還有街頭藝人和現場演唱，點亮夜間愛河沿岸。

2023高雄SUP立式划槳邀請賽今、明在愛河水域登場。記者王勇超／攝影
2023高雄SUP立式划槳邀請賽今、明在愛河水域登場。記者王勇超／攝影
臺北市立大學的選手施孟均（左１）獲得公開組男子200公尺直道競速決賽第一名。記者王勇超／攝影
臺北市立大學的選手施孟均（左１）獲得公開組男子200公尺直道競速決賽第一名。記者王勇超／攝影
2023高雄SUP立式划槳邀請賽今、明在愛河舉辦，吸引約240名SUP好手參賽。記者王勇超／攝影
2023高雄SUP立式划槳邀請賽今、明在愛河舉辦，吸引約240名SUP好手參賽。記者王勇超／攝影

愛河 運動 獨木舟

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