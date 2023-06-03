陳建仁給高雄大紅包 宣布亞灣升級 7年砸170.39億

高雄「亞灣5GAIoT創新園區」運作2年，行政院長陳建仁今天到高雄啟動亞灣2.0計畫，期程延長至2027年，經費由百億擴編至170億，增加IC設計群聚、智慧港灣、智慧石化及數位影視聚落等發展主軸，預估可吸引550億投資。市長陳其邁也爭取在高雄設置智慧港灣工作平台，院長陳建仁允諾研議。

蔡英文總統在2021年主持「亞灣5GAIoT創新園區」啟動儀式，宣示5年投資高雄亞灣106.64億。行政院推動小組今天下午在高雄旅運中心宣布，亞灣2.0計畫從5年106.64億擴增為7年170.39億，新增27.8公頃土地，增加IC設計群聚、智慧石化、智慧港灣及數位影視聚落四大主軸。

市長陳其邁指出，日前多場大型演唱會疏運迅速都是靠智慧運算發揮作用，高雄具備雙港優勢，亞灣2.0發展智慧港灣，盼能在高雄設立工作平台，以利各項資源整合。數位轉型及淨零碳排的重心都在高雄，希望繼續獲得中央支持。

針對未來招商方向，陳其邁說，台灣過去以製造業為主，逐漸轉型成智慧應用發展，希望能夠有更多國際大型系統、整合商進駐亞灣，建立資料庫平台或提供應用服務，讓高雄成為台灣邁向智慧城市、智慧國家的輸出母港的最重要基地。

行政院長陳建仁表示，5GAIoT（人工智慧互聯網）創新園區很成功，空間已經不敷使用，上月行政院核定2.0計畫，未來會擴大用地、擴大群聚、擴大創新及擴大輸出，預估吸引550億投資、帶動4200個就業機會，期待中央與地方再度攜手合作，在既有基礎上建立更完整的生態系，打造亞灣成為國際智慧城市的樞紐。