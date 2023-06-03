高市府涉性騷遭疑處置不當 陳其邁：檢查局處疏失
民進黨性騷案連環爆，昨天也燒到高雄市政府，受害者家屬出面控訴市府處置不當。高雄市長陳其邁今天下午出席亞灣2.0創新園區活動時表示，會檢查相關局處在處理過程是否有疏失，來落實性別平等友善的職場。
消防局政風室一名女公務員在三月底遭長官襲胸，其丈夫在市議員陪同下出面控訴市府處置不當，讓被害人與加害者留在同職場兩個月，整個申訴過程感到求助無門，最後只能另尋途徑向警局報案，議員也批評市府去年成立的性平會形同虛設。
陳其邁今天受訪時表示，個案現正依性別工作平等法調查中很快就有結果，高雄市府對性平落實非常重視，要求消防局處理個案能確保當事者權益，如有涉及不法一定會嚴懲。
陳其邁也說，性平辦公室、高雄市府性平會，正在檢查相關局處在處理個案過程中，是否有疏失或值得檢討的地方，希望能落實性別平等的友善職場。
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