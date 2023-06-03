影視產業落腳高雄 公視臺語台南部中心今啟用

為落實影視產業在地生根，公廣集團臺語台南部中心今於高雄市立總圖書館舉行啟用典禮。高雄市政府提供總圖地下1樓節目棚、文創二期會館部分閒置空間，給予公廣集團公共電視臺語台打造專業攝影棚和辦公區。盼日後能以南部觀點製播更多在地節目，紀錄台灣豐富多元的文化特色。

行政院長陳建仁、行政院政務委員李永德、文化部長史哲、高雄市長陳其邁及公廣集團董事長胡元輝等人一同出席開幕儀式。活動邀請在地樂團淺堤演唱《青春咱的夢〉開場，再以「注入活水」注水儀式，象徵中央與地方攜手，共同開創以南部觀點出發、更精彩豐富的台灣節目。

時任高雄市副市長、現任文化部長的史哲致詞時說，當初積極推動臺語台南部中心在高雄設立，在市長陳其邁的協助下，提供「高雄市圖書館總館小劇場」、「市圖文創會館」5樓的辦公空間等場地，最後加上文化部預算支持，才終於讓南部中心落腳高雄。他更期盼，未來能將臺語台總台遷移至高雄。