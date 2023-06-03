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影視產業落腳高雄 公視臺語台南部中心今啟用

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
行政院長陳建仁（中）、行政院政務委員李永德（左二）、文化部長史哲（右二）、高雄市長陳其邁（右三）及公廣集團董事長胡元輝（右一）等人，以注水儀式象徵臺語台南部中心啟用。記者楊適群／攝影
行政院長陳建仁（中）、行政院政務委員李永德（左二）、文化部長史哲（右二）、高雄市長陳其邁（右三）及公廣集團董事長胡元輝（右一）等人，以注水儀式象徵臺語台南部中心啟用。記者楊適群／攝影

為落實影視產業在地生根，公廣集團臺語台南部中心今於高雄市立總圖書館舉行啟用典禮。高雄市政府提供總圖地下1樓節目棚、文創二期會館部分閒置空間，給予公廣集團公共電視臺語台打造專業攝影棚和辦公區。盼日後能以南部觀點製播更多在地節目，紀錄台灣豐富多元的文化特色。

行政院長陳建仁、行政院政務委員李永德、文化部長史哲、高雄市長陳其邁及公廣集團董事長胡元輝等人一同出席開幕儀式。活動邀請在地樂團淺堤演唱《青春咱的夢〉開場，再以「注入活水」注水儀式，象徵中央與地方攜手，共同開創以南部觀點出發、更精彩豐富的台灣節目。

時任高雄市副市長、現任文化部長的史哲致詞時說，當初積極推動臺語台南部中心在高雄設立，在市長陳其邁的協助下，提供「高雄市圖書館總館小劇場」、「市圖文創會館」5樓的辦公空間等場地，最後加上文化部預算支持，才終於讓南部中心落腳高雄。他更期盼，未來能將臺語台總台遷移至高雄。

行政院長陳建仁表示，孩子平常不看電視，但鍾愛戲劇節目《茶金》，但那是北部的故事。臺語台南部中心啟用後，希望製播更多屬於南部文化特色節目，讓台灣各地角落的故事感動更多觀眾。

行政院長陳建仁表示，希望臺語台南部中心製播更多南部文化特色節目，讓台灣各地角落故事被看見。記者楊適群／攝影
行政院長陳建仁表示，希望臺語台南部中心製播更多南部文化特色節目，讓台灣各地角落故事被看見。記者楊適群／攝影
在地樂團淺堤演唱《青春咱的夢〉，為公廣集團臺語台南部中心啟用典禮開場。記者楊適群／攝影
在地樂團淺堤演唱《青春咱的夢〉，為公廣集團臺語台南部中心啟用典禮開場。記者楊適群／攝影

文化部 公廣集團

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