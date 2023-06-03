彰化市桃源保安林 北勢坑秘境「一線天」百人探秘

彰化市知名賞鷹平台位在編號1701號保安林，南投林區管理處今天攜手彰化市桃源社區，帶領110名民眾「跟著精油去旅行-山林秘境森呼吸」，走訪保安林賞鷹平台、秘境「一線天」，體驗調製手工精油，感受淺山旅遊樂趣。

1701號保安林定位為風景保安林，面積約219公頃，位在彰化市桃源里，這處保安林知名景點除了賞鷹平台、桃源里步道群，還有充滿神秘感的「一線天」，過去曾多次發生迷路走不出的奇異事件，今天110名民眾分兩梯次造訪北勢坑長期乾枯河道，峽谷地形遺留萬年前溪流侵蝕、地殼變動的痕跡，仰望天際成一線，民眾紛紛讚歎大自然鬼斧神工。

桃源社區委請樹德科技大學生活產品設計系教授陳合進，採用有產銷履歷驗證（TAP）優良農產品林產品驗證（CAS）及台灣林產品生產追溯條碼（QR code）標示的台灣杉，採用竹釘的榫接方式接合製成餐盒，今天參加遊程民眾組裝餐盒盛裝社區風味餐點，可重覆使用且保溫效果良好，具環保效益又有紀念價值。