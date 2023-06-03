高雄狂推特色公園 滿意度9成但維護費暴增4倍

高雄市近年狂推親子共融或全齡化特色公園，市長陳其邁上任後已完成29座，滿意度近9成，未來4年內預計新增100餘座。議員反映市府重改造、輕維修，且新式公園維修成本比傳統罐頭式遊具高出4倍之多，擔憂財政不堪負荷。

工務局表示，今年7月1日將掛牌成立公園處，專責路樹及公園管理維護，專家委員建議成立基金，未來特色公園會以堅固耐用設計為主，減少維護費。

高雄市公園綠地共834處，2020市長陳其邁上任後力推特色公園，第一階段目標是34座，目前已完成29座，經費7億4424萬元，未來4年預計再增加100特色公園，另增50至60座寵物公園。

議員李雅靜指出，鳳山有240座公園，協和里有座公園有湧泉淹水問題，輪子、石塊一大堆，公園不像公園，市府花大錢改造各地公園之前，應該針對體健及遊樂設施總體檢，優先處理有安全疑慮的公園，並非全面改成共融公園就是好政策，萬一出事申請國賠得不償失。

中油海洋天堂公園啟用半年發生遊具損壞、封閉整修，未來將移交市府代管理，維護問題引發議員憂心。白喬茵質疑，傳統罐頭遊具每座約100萬至200萬，新式暴增500萬至1000萬不等，成本約5倍；以前公園整年養護經費約1.7億，特色公園陸續完成後，去年擴編至2.8億、今年3.9億，財政能否負擔。

議員何權峰也說，特色公園愈來愈多，滿意度高達9成，但也排擠現有公園改善預算，擔心未來維護經費龐大。