新豐親水公園缺浴廁 屏縣府允助完善

屏東縣高樹鄉新豐親水公園，因鄰近大津風景區，北面十八羅漢山與荖濃溪，東臨大武山，公園親水設施是爸媽帶小朋友戲水的熱門去處，但由於周邊無廁所與沖洗空間，僅搭配大型活動才開放，縣議員何春美昨將縣政總質詢移到現場會勘，盼縣府協助，打造高樹觀光亮點，縣長周春米允諾支持。

縣議員何春美說，高樹鄉新豐村在八八風災時，新豐村河堤遭大雨沖毀，新豐村部分撤村，後來重新設置河堤，打造新豐親水公園，這個公園見證當地的歷史。

新豐親水公園位置在大武山下，公園親水設施是爸媽帶小朋友戲水好去處，但考量管理安全，未對外正式開放，僅搭配公所辦大型活動才開放。

鄉長梁正翰說，目前僅開放3次，最近一次是今年清明連假，吸引大批人潮，高樹鄉一度大塞車，也接到民眾反映廁所、浴室設施未完善，極力向縣府爭取建造周邊設施。

梁正翰說，新豐親水公園占地25公頃，已開發1.8公頃，設置戲水區是親子活動熱點，未開發面積23公頃，希望能完善公共設施，設置共融公園、停車場等，已委由顧問公司研擬興辦事業計畫書。

「屏東最北、高樹最美」，縣長周春米說，高樹鄉位在水源保護區，農產品多元，棗子、芋頭、芭樂、鳳梨等，縣府從文化、農業、觀光建設協助，加上高樹本身量能，讓觀光景點朝更精緻友善設計。