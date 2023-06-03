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大寮、鳳山現魚屍 遭疑偷排廢水惹禍

聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄報導
鳳山溪接連兩天出現大批死魚，水利局人員將死魚打撈上岸。圖／高市水利局提供
鳳山溪接連兩天出現大批死魚，水利局人員將死魚打撈上岸。圖／高市水利局提供

高市近日傳出多起偷排廢水，碰巧大寮灌溉溝渠及鳳山溪接連發現魚屍，地方懷疑工廠偷排廢水惹禍。其中鳳山溪繼5月底打撈逾1200尾死魚後，昨又出現大量魚屍，環保局不敢斷言偷排廢水是造成死魚的直接原因，研判近日魚群死亡與天候較有關聯，其他縣市狀況都雷同。環保局會加強稽查沿線工廠並嚴懲偷排，如是人為肇禍，最高可罰300萬元。

高雄大寮區一處灌溉溝渠5月30日有大批死魚，翁園里民指每月有廠商偷倒廢水，不只魚群翻肚，屍臭逸散，農作物也遭殃。新厝里林內路大排也曾有魚群暴斃，環保局採樣，初判天熱導致水中溶氧量下降，但居民希望徹查。

同一天鳳山區大智陸橋到大東橋1.3公里河段出現大批死魚，有些還載浮載沉做垂死掙扎，環保局到場仍查無排放廢水證據。隔天傍晚，市議員李雅靜趁雨突擊，意外揪出鳥松一家團膳業偷排廢水，地方要求環保局嚴查沿線工廠，話講不到3天，鳳山溪昨又出現大量死魚。市府水利局指5月30日至昨天共打撈5100公斤魚屍。

死魚事件頻傳，民眾質疑工廠排廢水，但環保局環境稽查科表示，魚群暴斃天然的因素包括高溫炎熱，水量減少，溶氧下降。人為部分，若排放重金屬廢水，大小魚蟹會一網打盡。

環保局表示，若是排放食品廢水，發酵過程耗氧，近期多個縣市的死魚，以天然死亡原因較高。像鳳山溪濟安橋，大智陸橋及博愛橋、大東橋河段，缺乏水源挹注，河床都快見底，不利魚隻生存。

高溫 水利局 議員

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